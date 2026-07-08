"Мир пуст": "путешественник во времени" показал последствия Третьей мировой войны в РФ и Париже

Мужчина, утверждающий, что он путешественник во времени, взбудоражил интернет, опубликовав серию видео, якобы демонстрирующих последствия Третьей мировой войны.

Самопровозглашённый путешественник во времени заявил, что якобы знает о разрушениях, произошедших после Третьей мировой войны, пишет Daily Star.

Пользователь социальной сети с ником @unknown.path31 публикует серию видеороликов в социальных сетях и демонстрирует то, что, по его словам, является Эйфелевой башней и российским самолетом с пулевыми отверстиями.

Кроме того, на видео человек, называющий себя путешественником во времени, утверждает, что находится в Париже 2050 года, и зловеще заявляет, что "что-то случилось".

На нём видна разрушенная Эйфелева башня с обрушившимися вокруг неё бетонными плитами, и ни одного туриста. Также в какой-то момент он поднимает пустую и помятую банку Red Bull.

Відео дня

"Путешественник во времени" показал жуткие кадры Парижа 2050 года Фото: Скриншот Путешественник во времени напугал пользователей сети новым видео Фото: Скриншот

Кроме того, он утверждает, что на металле якобы "растёт виноградная лоза" и царит "полная тишина", а собор Парижской Богоматери выглядит "старым и серым", и "трава растёт вдоль дорог".

Затем он быстро переводит камеру на собор, показывая обветшалую, более серую версию парижского памятника.

Кроме того, "путешественник" позже утверждает, что в 2050 году находился в России на заброшенном военном аэродроме.

По его словам, в России есть "разрушенный военный аэропорт" и "старый российский самолет" с "пулевыми отверстиями и разорванными крыльями".

Он показывает частично пустой аэродром, на котором видны изношенные коррозией самолеты, которые, как он утверждает, принадлежат России. Затем мужчина находит старый корабль, но тот стоит на мели без воды, в окружении пустыни.

"Всё заброшено, мир пуст, только ветер", — утверждает он.

Кстати, на его аккаунт в TikTok подписаны 26 000 подписчиков. Также там есть несколько странных видео, в частности одно, в котором якобы фигурируют Авраам Линкольн и Майкл Джексон, содержащих материал, созданный искусственным интеллектом.

Напомним, что старая фотография 1917 года из Канады под названием "Последний пикник" вызвала бурную дискуссию в сети. Ведь на снимке один мужчина позирует в футболке и шортах, что не было характерно для того периода. Поэтому некоторые люди предположили, что он, возможно, путешественник во времени.

Кроме того, один из пользователей соцсети заметил нечто необычное в сандалиях короля Генриха VIII. По его мнению, монарх мог быть путешественником во времени. Ведь якобы обувь короля Генриха VIII имеет удивительное сходство с выпечкой, приготовленной в ресторане Greggs, что заставило его задуматься, не путешествовал ли монарх в будущее.