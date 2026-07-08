"Світ порожній": "мандрівник у часі" показав наслідки Третьої світової війни в РФ та Парижі

Чоловік, який стверджує, що є мандрівником у часі, збентежив мережу, адже поділився серією відео, що нібито показують наслідки Третьої світової війни.

Самопроголошений мандрівник у часі заявив, що нібито знає про руйнування, які сталися після Третьої світової війни, пише Daily Star.

Користувачі соцмережі з ніком @unknown.path31 публікує серію відеороликів у соціальних мережах та демонструє те, що, за його словами, є Ейфелевою вежею та російським літаком з кульовими отворами.

Також на відео людина, яка називає себе мандрівником у часі, стверджує, що знаходиться в Парижі 2050 року, і зловісно заявляє, що "щось сталося".

Він показує зруйновану Ейфелеву вежу з обваленими бетонними плитами навколо неї, де нема жодного туриста. Також він в якийсь момент піднімає порожню та розчавлену бляшанку Red Bull.

Відео дня

Мандрівник у часі показав моторошні кадри Парижа 2050 року Фото: Скріншот Мандрівник у часі налякав мережу новим відео Фото: Скриншот

Також він заявляє, що нібито на металі "росте виноградна лоза" та панує "повна тиша", а собор Паризької Богоматері виглядає "старим і сірим", де "трава росте вздовж доріг".

Далі він швидко переводить камеру до собору, демонструючи пошарпану, більш сіру версію паризького монумента.

Також "мандрівник" згодом стверджує, що перебував у Росії у 2050 році на покинутому військовому аеродромі.

За його словами, в Росії є "зруйнований військовий аеропорт" та "старий російський літак", з "кульовими отворами і розірваними крилами".

Він показує частково порожній аеродром, на якому зображені пошарпані корозією літаки, які, як він стверджує, належать Росії. Потім чоловік знаходить старий корабель, але він стоїть на мілині без води, оточений пустелею.

"Все покинуто, світ порожній, лише вітер", — стверджує він.

До слова, за його профілем у TikTok стежать 26 000 підписників. Також там є кілька дивних відео, зокрема одне, в якому нібито фігурують Авраам Лінкольн і Майкл Джексон, які містять матеріал, створений штучним інтелектом.

Нагадаємо, що стара фотографія 1917 року з Канади, під назвою "Останній пікнік", викликала шквал дискусії у мережі. Адже у кадрі один чоловік позує одягнений у футболці та шортах, що не були характерні для того періоду. Тож деякі люди припустили, чи не може він бути мандрівником у часі.

Також один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленою в ресторані Greggs, що змусило його задуматися, чи мандрував монарх у майбутнє.