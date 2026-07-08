38-этажный небоскреб в Нью-Йорке внезапно закачался: существует угроза, что он может "рухнуть" (фото)

7 июля утром несущие стальные колонны небоскреба, расположенного рядом с зданием "Крайслер-билдинг" и Центральным вокзалом Нью-Йорка, прогнулись, что привело к обрушению нескольких из 38 этажей.

В связи с этим в Нью-Йорке в полночь начались работы по укреплению небоскреба, который потенциально может обрушиться. Здание ярко освещено, а внутри ведутся работы, пишет Bild.

Вероятно, это могло произойти из-за того, что строительная компания в настоящее время преобразует бывшую штаб-квартиру фармацевтической компании Pfizer в элитный жилой дом, пишут СМИ.

В настоящее время специалисты устанавливают временные колонны, а перекрытие улиц снято.

В Нью-Йорке в экстренном порядке укрепляют многоэтажное здание Фото: скриншот

Управляющий партнер и основатель MetroLoft Натан Берман рассказал, что происходит на месте.

"Дополнительная нагрузка, которую мы создали на этих этажах, привела к обрушению именно этих двух колонн. Почему именно эти две колонны, а не другие? Мы не знаем. Мы проводим расследование", — рассказал он.

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Согласно заявлениям пожарной службы, Берман сообщил, что повреждения затронули лишь небольшую часть здания и не повлияли на структурную целостность остальной части здания.

"Это слишком большое здание. Конструкция на 95 процентов цела и безопасна. Невозможно, чтобы этот угол небольшой пристройки внезапно привел к обрушению здания", — сказал он.

Пострадавшее здание (красное) расположено недалеко от знаменитого Крайслер-билдинг (желтое). Фото: Скриншот

Также стало известно, что Департамент строительства города Нью-Йорка ранее получал несколько жалоб на опасные условия в здании.

"Я хотел бы сообщить об опасном сносе здания. Обломки падают с большой высоты", — говорилось в одной из жалоб, поданных в апреле.

Когда инспекторы посетили здание на следующий день после подачи жалобы, они, согласно записям департамента, не обнаружили падающих обломков и не увидели оснований для жалобы.

"Сегодня упал тяжелый предмет, пробил пять этажей и чуть не попал в кого-то. Сверху постоянно падают куски бетона. Есть машины, работающие на бензине, без надлежащей вентиляции", — жаловались местные жители.

В Нью-Йорке были широко развернуты экстренные службы. Фото: Скриншот

Однако в ходе проверки инспекторы не выявили подобных проблем и не обнаружили оснований для жалоб. В двух других жалобах, поступивших в прошлом году, также упоминалось о падении предметов, и проверки дали одинаковый результат в каждом случае.

Почему власти ничего не обнаружили, несмотря на неоднократные жалобы, остается непонятным, пишут СМИ.

По данным пожарной службы, две стальные колонны на 21-м и 22-м этажах обрушились. Этажи с 21-го по 26-й частично прогнулись под весом. Строители вовремя заметили опасную деформацию и подняли тревогу около 8 утра.

Кроме того, пришлось эвакуировать тысячи людей.

"Стальные балки гнутся, как сигареты. Я работаю в строительстве уже 21 год и никогда не видел, чтобы балка так изгибалась посередине — это чрезвычайно опасно", — сказал Клиффорд Джонсон из строительного профсоюза Steamfitters Local 638.

Напомним, что 1 июля двое блогеров-экстремалов без страховки поднялись на шпиль нью-йоркского Эмпайр-Стейт-Билдинг, где на высоте более 443 метров сделали публичное предложение руки и сердца.

Кроме того, легкомоторный самолёт врезался в один из самых высоких небоскрёбов Пекина — башню China Zun (Чайна Цзунь).