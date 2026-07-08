38-поверховий хмарочос у Нью-Йорку раптово похитнувся: є загроза, що він може "впасти" (фото)

7 липня вранці несучі сталеві колони хмарочоса поблизу будівлі Крайслер-Білдінг та Центрального вокзалу Нью-Йорка прогнулися, що призвело до обвалу кількох із 38 поверхів.

Відтак, у Нью-Йорку опівночі розпочалися заходи з укріплення хмарочоса, який потенційно може обвалитися. Будівля яскраво освітлена, а всередині тривають роботи, пише Bild.

Ймовірно це могло трапитися через те, що будівельна компанія зараз перетворює колишню штаб-квартиру фармацевтичної компанії Pfizer на елітний житловий будинок, пише ЗМІ.

Наразі фахівці встановлюють тимчасові колони, а перекриття вулиць знято.

У Нью-Йорку екстрено укріплюють багатоповерхівку Фото: скриншот

Керуючий партнер і засновник MetroLoft Натан Берман розповів, що відбувається на місці.

"Додаткове навантаження, яке ми поклали на ці поверхи, спричинило обвал саме цих двох колон. Чому саме ці дві колони, а не інші? Ми не знаємо. Ми проводимо розслідування", — розповів він.

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Відповідно до заяв пожежної служби, Берман повідомив, що пошкодження сталися у невеликій частині будівлі та не погіршили структурну цілісність решти будівлі.

"Це занадто велика будівля. Конструкція на 95 відсотків ціла та безпечна. Неможливо, щоб цей кут невеликої прибудови раптово спричинив обвал будівлі", — сказав він.

Уражена будівля (червона) розташована недалеко від відомого Крайслер-білдінг (жовтий). Фото: Скриншот

Також стало відомо, що Департамент будівництва міста Нью-Йорк раніше отримував кілька скарг щодо небезпечних умов у будівлі.

"Я хотів би повідомити про небезпечне знесення будівлі. Уламки падають з великої висоти", — йшлося в одній із скарг, поданих у квітні.

Коли інспектори відвідали будівлю наступного дня після подання скарги, вони, згідно з записами департаменту, не виявили падаючих уламків і не побачили підстав для скарги.

"Сьогодні важкий предмет упав, пробив п’ять поверхів і мало не врізався в когось. Зверху постійно падають шматки бетону. Є машини, що працюють на бензині, без належної вентиляції", — скаржилися місцеві.

У Нью-Йорку було масштабно розгорнуто екстрені служби. Фото: Скрiншот

Однак інспектори під час перевірки не виявили таких проблем і не побачили підстав для скарг. У двох інших скаргах від минулого року також згадувалося про падіння предметів, і перевірки дали однаковий результат у кожному випадку.

Чому влада нічого не виявила, попри неодноразові скарги, залишається незрозумілим, пише ЗМІ.

За даними пожежної служби, дві сталеві колони на 21-му та 22-му поверхах обвалилися. Поверхи з 21-го по 26-й частково прогнулися під вагою. Будівельники вчасно помітили небезпечну деформацію та підняли тривогу близько 8-ї ранку.

Також тисячі людей довелося евакуювати.

"Сталеві балки гнуться, як сигарети. Я працюю в будівництві вже 21 рік, і ніколи не бачив, щоб балка так згиналася посередині — це надзвичайно небезпечно", — сказав Кліффорд Джонсон з будівельної профспілки Steamfitters Local 638.

Нагадаємо, що 1 липня, двоє блогерів-екстремалів без страховки піднялися на шпиль нью-йоркського Емпайр-Стейт-Білдінг, де на висоті понад 443 метри зробили публічну пропозицію одружитися.

Також легкомоторний літак врізався в один з найбільших хмарочосів Пекіна — у вежу China Zun (Чайна Цзунь).