Росіяни з плакатом про мир повисли на шпилі найвідомішого в світі хмарочоса (фото, відео)

У середу, 1 липня, двоє блогерів-екстремалів без страховки піднялися на шпиль нью-йоркського Емпайр-Стейт-Білдінг, де на висоті понад 443 метри зробили публічну пропозицію одружитися. Через інцидент з оглядового майданчика евакуювали відвідувачів, а поліція стежила за парою з гелікоптерів, перш ніж затримати їх після спуску.

Близько полудня двоє росіян у масках почали підійматися на шпиль хмарочоса, несучи із собою банер із написом про те, що сила любові здатна перемогти прагнення до влади й принести світові мир. Жодних страхувальних тросів чи спорядження альпіністи не використовували.

За даними CBS News, вже до першої години дня пара провела нагорі майже годину. Персонал змусив усіх гостей залишити оглядовий майданчик, а поліція Нью-Йорка спостерігала за порушниками з гелікоптерів – ті кілька разів створювали враження, що починають спускатися, а потім знову підіймалися вгору.

Пропозиція на висоті

Опустившись на вузький виступ приблизно на середині шпиля, чоловік став на коліно й освідчився своїй супутниці. Дівчина зняла маску, поцілувала його, після чого пара присіла, щоб розділити момент наодинці – подалі від об'єктивів знизу.

Відео дня

33-річна Ангеліна Ніколау та 32-річний Іван Біркус Фото: Instagram

Незадовго до першої години дня на будівлю почали підійматися співробітники нью-йоркської поліції, тоді як внизу вже зібралися натовпи людей, які спостерігали за небезпечною сценою. Обох затримали приблизно о 13:10.

Що відомо про альпіністів

Це російські руфери 33-річна Ангеліна Ніколау та 32-річний Іван Біркус. Видання ABC News, Variety та USA Today охарактеризували їх як екстремалів, які підкорюють висотні споруди по всьому світу без страхувального спорядження. Їхнє захоплення лягло в основу документального фільму Netflix "Skywalkers: A Love Story", що вийшов у 2024 році.

Хлопець освідчився своїй обраниці Фото: Instagram Хлопець освідчився своїй обраниці Фото: Instagram

Сама Ніколау транслювала подію в реальному часі: у своїх Instagram Stories вона написала, що перебуває на Емпайр-Стейт-Білдінг, і запропонувала стежити за нею через міську веб-камеру. Пізніше вона опублікувала серію фотографій – зокрема кадр, де вони з партнером тримаються за шпиль будівлі, знімок моменту освідчення зблизька та фото обручки на тлі панорами Нью-Йорка.

Реакція власників будівлі

Представник Empire State Building повідомив виданню People, що інцидент вдалося владнати завдяки злагодженій співпраці з поліцією Нью-Йорка, і що відвідувачі, орендарі та гості оглядового майданчика в жодний момент не перебували в небезпеці.

У заяві також з іронією зауважили, що офіційний оглядовий майданчик пропонує цілком легальний спосіб організувати романтичну пропозицію одруження – на відміну від несанкціонованого сходження.

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