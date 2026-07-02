Россияне с плакатом о мире повисли на шпиле самого известного в мире небоскреба (фото, видео)

В среду, 1 июля, двое блогеров-экстремалов без страховки поднялись на шпиль нью-йоркского Эмпайр-Стейт-Билдинг, где на высоте более 443 метров сделали публичное предложение руки и сердца. Из-за инцидента с обзорной площадки эвакуировали посетителей, а полиция следила за парой с вертолетов, прежде чем задержать их после спуска.

Около полудня двое россиян в масках начали подниматься на шпиль небоскреба, неся с собой баннер с надписью о том, что сила любви способна победить стремление к власти и принести миру мир. Никаких страховочных тросов или альпинистского снаряжения альпинисты не использовали.

По данным CBS News, уже к часу дня пара провела наверху почти час. Персонал заставил всех гостей покинуть смотровую площадку, а полиция Нью-Йорка наблюдала за нарушителями с вертолетов — те несколько раз создавали впечатление, что начинают спускаться, а затем снова поднимались вверх.

Предложение на высоте

Опустившись на узкий выступ примерно на середине шпиля, мужчина опустился на одно колено и сделал предложение своей спутнице. Девушка сняла маску, поцеловала его, после чего пара присела, чтобы насладиться этим моментом наедине — подальше от объективов внизу.

Відео дня

33-летняя Ангелина Николау и 32-летний Иван Биркус Фото: Instagram

Незадолго до часа дня к зданию начали подниматься сотрудники нью-йоркской полиции, в то время как внизу уже собрались толпы людей, наблюдавшие за опасной сценой. Обоих задержали примерно в 13:10.

Что известно об альпинистах

Это российские руферы: 33-летняя Ангелина Николау и 32-летний Иван Биркус. Издания ABC News, Variety и USA Today охарактеризовали их как экстремалов, которые покоряют высотные сооружения по всему миру без страховочного снаряжения. Их увлечение легло в основу документального фильма Netflix "Skywalkers: A Love Story", вышедшего в 2024 году.

Парень сделал предложение своей избраннице Фото: Instagram Парень сделал предложение своей избраннице Фото: Instagram

Сама Николау вела прямую трансляцию события: в своих Instagram Stories она написала, что находится на Эмпайр-Стейт-Билдинг, и предложила следить за ней через городскую веб-камеру. Позже она опубликовала серию фотографий — в частности, кадр, где они с партнером держатся за шпиль здания, снимок момента предложения руки и сердца вблизи и фото обручального кольца на фоне панорамы Нью-Йорка.

Реакция владельцев здания

Представитель Empire State Building сообщил изданию People, что инцидент удалось урегулировать благодаря слаженному сотрудничеству с полицией Нью-Йорка и что посетители, арендаторы и гости смотровой площадки ни в какой момент не подвергались опасности.

В заявлении также с иронией отметили, что официальная смотровая площадка предлагает вполне легальный способ организовать романтическое предложение руки и сердца — в отличие от несанкционированного восхождения.

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