Постоянный рост груди обрек мать на страдания, но теперь она зарабатывает до $20 тысяч (фото)

Каждый раз, выходя из дома, Демора Аварис из Западной Вирджинии (США) готовится к тому, что кто-то из незнакомцев спросит, на каком она месяце. Для большинства людей подобный вопрос стал бы оскорблением — для нее это уже часть повседневной жизни.

В январе 2026 года, перед рейсом в Лас-Вегас, женщина столкнулась с неприятной ситуацией. Пока она стояла в туалете аэропорта, незнакомка пенсионного возраста окинула ее взглядом и заявила, что "таким" не стоит позволять иметь детей. Мол, летать на таком сроке беременности крайне опасно.

"Обычно мы вместе смеемся, когда я объясняю ситуацию, но эта женщина была по-настоящему жестокой. Мне даже пришлось поднять футболку, чтобы доказать, что никакого ребенка там нет", — рассказывает Демора в материале издания The Sun.

Пластические операции

Дело в том, что мама пятерых детей — трех родных и двух усыновленных — после родов прошла через несколько пластических операций. Все началось в 2020 году, когда после двух кесаревых и гистерэктомии ее тело изменилось до неузнаваемости: появился большой отвисший живот и разрыв мышц пресса почти на десять сантиметров.

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Диеты и спорт не давали результата.

"Ненавидела семейные фото и всегда ставила кого-то из детей перед собой, чтобы скрыть живот. Я отдала себя семье без остатка и перестала понимать, кто я вообще такая", — признается американка.

Демора Аварис — мама пятерых детей Фото: Demora Avarice

Первой операцией стали подтяжка живота и липосакция боков. Часть удаленного жира пошла на бразильскую подтяжку ягодиц. Демора страдает сколиозом, поэтому постоянно падала, потому что имела проблемы с равновесием. Заодно ей сделали инъекции жира в грудь.

Результат так понравился женщине, что впоследствии она сделала еще три пересадки жира и установила импланты объемом 2000 кубических сантиметров. Таким образом размер груди вырос до 34W.

Демора Аварис научилась жить со своей особенностью Фото: Demora Avarice

"Я хотела сохранить максимально естественный вид. Импланты — это временное решение, пока ищу что-то лучше", — объясняет женщина, добавляя, что до сих пор рассматривает варианты новых операций.

Обнимать мужчину не так просто

Несмотря на неудобства — одежду приходится перешивать, а обнимать мужа уже не так просто. Демора не скрывает, что чувствует себя гораздо счастливее. Ее муж Гриви, с которым она вместе уже 19 лет, поддерживал любимую на каждом этапе.

Демора не скрывает, что чувствует себя намного счастливее Фото: Demora Avarice

Новая внешность помогла матери начать карьеру на OnlyFans: после того как ее пост об операции разлетелся по сети, подписчики сами начали спрашивать об аккаунте. Сейчас она зарабатывает до 20 тысяч долларов в месяц.

Кроме этого, Демора выступает как бодипозитив-модель и участвует в конференциях по всей Америке.

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