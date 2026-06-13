Невпинний ріст грудей прирік матір на страждання, але тепер вона заробляє до $20 тисяч (фото)

Щоразу, виходячи з дому, Демора Аваріс з Західної Вірджинії (США) готується до того, що хтось із незнайомців запитає, на якому вона місяці. Для більшості людей подібне запитання стало б образою – для неї це вже частина повсякденного життя.

У січні 2026 року, перед рейсом до Лас-Вегаса, жінка зіткнулася з неприємною ситуацією. Поки вона стояла в туалеті аеропорту, незнайомка пенсійного віку окинула її поглядом і заявила, що "таким" не варто дозволяти мати дітей. Мовляв, літати на такому терміні вагітності вкрай небезпечно.

"Зазвичай ми разом сміємося, коли я пояснюю ситуацію, але ця жінка була по-справжньому жорстокою. Мені навіть довелось підняти футболку, щоб довести, що ніякої дитини там немає", – розповідає Демора в матеріалі видання The Sun.

Пластичні операції

Річ у тім, що мама п'ятьох дітей – трьох рідних та двох усиновлених – після пологів пройшла через кілька пластичних операцій. Усе почалось у 2020 році, коли після двох кесаревих і гістеректомії її тіло змінилося до невпізнання: з’явився великий відвислий живіт й розрив м'язів преса майже на десять сантиметрів.

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Дієти і спорт не давали результату.

"Ненавиділа сімейні фото і завжди ставила когось із дітей перед собою, щоб приховати живіт. Я віддала себе сім'ї без залишку і перестала розуміти, хто я взагалі така", – зізнається американка.

Демора Аваріс – мама п'ятьох дітей Фото: Demora Avarice

Першою операцією стали підтяжка живота і ліпосакція боків. Частину вилученого жиру пішла на бразильську підтяжку сідниць. Демора страждає на сколіоз, тож постійно падала, бо мала проблеми з рівновагою. Заодно їй зробили ін'єкції жиру в груди.

Результат так сподобався жінці, що згодом вона зробила ще три пересадки жиру і встановила імпланти об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. Таким чином розмір грудей виріс до 34W.

Демора Аваріс навчилась жити зі своєю особливістю Фото: Demora Avarice

"Я хотіла зберегти максимально природний вигляд. Імпланти – це тимчасове рішення, поки шукаю щось краще", – пояснює жінка, додаючи, що досі розглядає варіанти нових операцій.

Обіймати чоловіка не так просто

Попри незручності – одяг доводиться перешивати, а обіймати чоловіка вже не так просто. Демора не приховує, що почувається набагато щасливішою. Її чоловік Гріві, з яким вона разом вже 19 років, підтримував кохану на кожному етапі.

Демора не приховує, що почувається набагато щасливішою Фото: Demora Avarice

Нова зовнішність допомогла матері розпочати кар'єру на OnlyFans: після того як її пост про операцію розлетівся мережею, підписники самі почали питати про акаунт. Зараз вона заробляє до 20 тисяч доларів на місяць.

Окрім цього, Демора виступає як бодіпозитив-модель і бере участь у конференціях по всій Америці.

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