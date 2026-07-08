На известном курорте в Италии вводят новые правила для туристов: что нужно знать

В Бари — туристическом регионе Италии — многие отдыхающие считают, что еда является неотъемлемой частью времяпрепровождения на пляже. В частности, многие туристы берут с собой фокаччу, сэндвичи или домашний салат.

Поэтому в Апулии администрации частных пляжных курортов начали запрещать гостям приносить с собой еду, пишет Bild.

Ведь, по их мнению, это уже не просто бутерброды или салаты под зонтиком. Некоторые гости устраивают целые пикники. Туроператоры говорят о "бенкетах", которые портят имидж пляжных курортов, создают мусор и снижают доходы баров и ресторанов.

Однако с этим не согласны защитники прав потребителей, которые критикуют высокие цены на пляжных курортах. Кроме того, они отмечают, что итальянское законодательство не запрещает гостям употреблять на пляже еду, которую они принесли с собой.

Тем не менее, операторы предпочитают, чтобы туристы во время летнего отпуска и местные жители покупали салаты, хлеб, печенье, колу или мороженое исключительно в их собственных пляжных ресторанах. Согласно анализу ассоциации защиты прав потребителей Adoc, цены на зонтики и шезлонги в некоторых местах за последние пять лет выросли на 50 процентов.

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Антонио Декаро, президент региона Апулия, критикует позицию туроператоров.

"Море — это общественное благо и не должно превращаться в роскошь", — говорит он.

Согласно правилам пляжного отдыха в этом регионе, посетителям пляжа разрешается приносить с собой еду и напитки.

Правила на пляжах Италии

С 2019 года на пляжах Апулии разрешено использовать только биоразлагаемые столовые приборы и посуду. Ассоциация потребителей Unione Nazionale Consumatori подчеркивает, что государственное разрешение, предоставленное туроператорам, распространяется только на шезлонги и зонтики, а не на продажу еды и напитков.

Но каждый, кто мешает другим отдыхающим своими масштабными пикниками, столами или грилями, должен быть готов к вмешательству оператора.

Напомним, что туристам и посетителям некоторых ресторанов в США рекомендуют проверять счета, поскольку заведение может взимать плату ещё до того, как вы сделаете заказ. Недавно ресторан в городе Тампа, штат Флорида, подвергся шквалу критики после того, как одна из гостей заметила в своём чеке "сбор за проведение мероприятия".

Кроме того, жилье с видом на Эйфелеву башню в Париже по-прежнему остается одним из самых дорогих вариантов для туристов. В то же время даже за такую высокую цену арендаторы не всегда получают ожидаемый уровень комфорта.