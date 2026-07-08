На відомому курорті в Італії вводять нові правила для туристів: що варто знати

В Барі — туристичному регіоні Італії — багато відпочивальників вважають, що невід'ємною частиною проведеного часу на пляжі є їжа. Зокрема, багато туристів беруть з собою фокаччу, сендвічі чи домашній салат.

Тож в Апулії адміністрації приватних пляжних курортів почали забороняти гостям приносити власну їжу, пише Bild.

Адже, на їх думку, це вже не просто бутерброди чи салати під парасолькою. Деякі гості влаштовують цілі пікніки. Туроператори говорять про "бенкети", які шкодять іміджу пляжних курортів, створюють сміття та зменшують доходи в барах і ресторанах.

Але з ними не погоджуються захисники прав споживачів, які критикують високі ціни на пляжних курортах. Крім того, вони зазначають, що італійське законодавство не забороняє гостям споживати на пляжі їжу, яку вони принесли з собою.

Тим не менш, оператори воліють, щоб туристи під час літньої відпустки та місцеві жителі купували салати, хліб, печиво, колу чи морозиво виключно у власних ресторанах пляжу. Згідно з аналізом асоціації захисту прав споживачів Adoc, ціни на парасольки та шезлонги в деяких місцях за останні п'ять років зросли на 50 відсотків.

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Антоніо Декаро, президент регіону Апулія, критикує позицію туроператорів.

"Море є суспільним благом і не повинно ставати розкішшю", — каже він.

Згідно з правилами пляжного відпочинку регіону, відвідувачам пляжу дозволено приносити власну їжу та напої.

Правила на пляжах Італії

З 2019 року на пляжах Апулії дозволено використовувати лише біорозкладні столові прибори та посуд. Асоціація споживачів Unione Nazionale Consumatori наголошує, що державний дозвіл, наданий туроператорам, поширюється лише на шезлонги та парасольки, а не на продаж їжі та напоїв.

Але кожен, хто турбує інших відпочивальників великими пікніками, столами чи грилями, повинен очікувати на втручання оператора.

Нагадаємо, що туристам та відвідувачам деяких ресторанів у США радять перевіряти чеки, оскільки заклад може стягувати плату ще до того, як ви зробите замовлення. Нещодавно ресторан у місті Тампа, штат Флорида, потрапив під шквал критики після того, як гостя помітила на своєму чеку "збір за проведення заходу".

Також житло з видом на Ейфелеву вежу в Парижі залишається одним із найдорожчих варіантів для туристів. Водночас навіть за високу ціну орендарі не завжди отримують очікуваний рівень комфорту.