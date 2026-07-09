"Они неземного происхождения": Трамп готовит сенсационную речь об НЛО и пришельцах, — Daily Mail

Американский лидер Дональд Трамп, как утверждается, имеет "написанную и готовую" речь, которая, наконец, может раскрыть миру правду об НЛО.

Известный британский уфолог и кинорежиссёр Марк Кристофер Ли, который уже высказал несколько прогнозов относительно планов Трампа по раскрытию информации об НЛО, сообщил о подготовке главы Белого дома к следующему шагу. Об этом пишет Daily Mail.

Речь уже готова к произнесению

Ли утверждает, что эта речь уже написана и ждёт лишь момента для выступления. Более того, он высказывал мнение о том, что вынесение этой речи на рассмотрение якобы было перенесено на время саммита НАТО в Турции 8 июля, хотя в этот день этого так и не произошло.

"Люди, с которыми я разговаривал в Вашингтоне, сказали мне, что речь на эту тему подготовлена и готова к оглашению. Независимо от того, состоится ли это завтра или в ближайшие дни, это, похоже, неизбежно", — заявил уфолог.

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О чем говорится в "сенсационной" речи

Текущий проект речи якобы содержит информацию о конкретных инцидентах с НЛО за последние 80 лет, в частности, инцидент в Розуэлле, встречу ВМС США с летательным объектом под названием Tic Tac в 2004 году и многочисленные НЛО, замеченные истребителями вдоль восточного побережья США в 2015 году. Ли утверждает, что Дональд Трамп собирается публично заявить о том, что эти инциденты, слухи о которых "ходят" уже много лет, имеют отношение к летательным аппаратам и существам "неземного происхождения".

"В тексте утверждается, что Трамп объяснит причины прежней секретности, объявит о мерах по рассекречиванию, создании новой межведомственной рабочей группы и международном сотрудничестве — при этом отметив, что это "не угроза, а возможность объединить человечество", — заявляет уфолог.

Режиссер и уфолог Марк Кристофер Ли предупредил о "сенсационной" речи Трампа по поводу НЛО Фото: Amazon

Ли также сообщил, что эту информацию он, в частности, получил от американского бизнесмена и миллиардера Роберта Бигелоу, известного своей деятельностью в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и космических технологий. По словам уфолога, Бигелоу, которому приписывают спонсорство предвыборной кампании Трампа в 2024 году, и побудил его подготовить эту речь.

Кроме того, уфолог упомянул об американском телепродюсере Дэвиде Бродвелле, который участвовал в создании сериала "Beyond Skinwalker Ranch", посвящённого исследованию паранормальных явлений и событий, связанных с НЛО. Бродвелл подтвердил эти данные журналистам и сказал, что в Вашингтоне его источники "все говорили об этой речи".

Хотя точное содержание этой речи, существование которой не подтверждено, неизвестно, издание пишет, что ранее прогнозы Марка Кристофера Ли относительно НЛО сбывались. В частности, он задолго до этого заявлял, что обнародование информации об НЛО начнётся в этом году, а с мая Пентагон начнёт публиковать материалы об НЛО.

Ранее газета Daily Star писала, что Ли также утверждал, будто инопланетяне уже были обнаружены, однако их скрывают от людей.

Недавно также учёный, имеющий связи в ЦРУ, раскрыл тайну о четырёх расах инопланетян.