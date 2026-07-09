"Вони неземного походження": Трамп готує сенсаційну промову про НЛО та прибульців, — Daily Mail

Американський лідер Дональд Трамп, як стверджується, має "написану й готову" промову, яка нарешті може розкрити світові правду про НЛО.

Відомий британський уфолог та кінорежисер Марк Крістофер Лі, який вже зробив кілька передбачень щодо планів Трампа на розкриття інформації про НЛО, повідомив про підготовку глави Білого дому до наступного кроку. Про це пише Daily Mail.

Промова вже готова до виголошення

Лі стверджує, що ця промова вже написана і очікує лише на час виголошення. Більше того, він висловлював думку про те, що винесення на розгляд цієї промови нібито було перенесено на час саміту НАТО в Туреччині 8 липня, хоча цього так і не сталося у цей день.

"Люди, з якими я розмовляв у Вашингтоні, сказали мені, що промова на цю тему підготовлена і готова до виголошення. Незалежно від того, чи відбудеться це завтра, чи найближчими днями, це, здається, неминуче", — заявив уфолог.

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Про що йдеться у "сенсаційній" промові

Чинний проєкт промови нібито містить розкриття конкретних інцидентів з НЛО за останні 80 років, зокрема інцидент у Розуелі, зустріч ВМС США з літальним об’єктом під назвою Tic Tac у 2004 році та численні НЛО, помічені винищувачами вздовж Східного узбережжя США у 2015 році. Лі стверджує, що Дональд Трамп збирається заявити публічно про те, що ці інциденти, чутки про які "гуляють" вже роками, мають зв'язок з літальними апаратами та істотами "неземного походження".

"У тексті стверджується, що Трамп пояснить причини минулої секретності, оголосить про заходи з розсекречення, створення нової міжвідомчої робочої групи та міжнародну співпрацю — при цьому зазначивши, що це "не загроза, а можливість об’єднати людство", — заявляє уфолог.

Режисер та уфолог Марк Крістофер Лі попередив про "сенсаційну" промову Трампа щодо НЛО Фото: Amazon

Лі також сказав, що цю інформацію він зокрема отримав від американського бізнесмена і мільярдера Роберта Бігелоу, відомого своєю діяльністю у сфері нерухомості, готельного бізнесу та космічних технологій. За словами уфолога, Бігелоу, якому приписують спонсорство передвиборчої кампанії Трампа у 2024, і спонукав його підготувати цю промову.

Також уфолог згадав про американського телевізійного продюсера Девіда Бродвелла, який брав участь у створенні серіалу Beyond Skinwalker Ranch, присвяченого дослідженню паранормальних явищ та подій, пов’язаних з НЛО. Бродвелл підтвердив ці дані журналістам і сказав, що у Вашингтоні його джерела "всі говорили про цю промову".

Хоча точний зміст цієї промови, існування якої не підтверджене, невідомий, видання пише, що раніше прогнози Марка Крістофера Лі щодо НЛО справджувалися. Зокрема він задовго до цього заявляв, що оприлюднення інформації щодо НЛО розпочнеться цього року, а з травня Пентагон почне оприлюднювати матеріали про НЛО.

Раніше газета Daily Star писала, що Лі також стверджував, нібито інопланетяни вже були знайдені, однак їх приховують від людей.

Нещодавно також учений зі зв'язками в ЦРУ розкрив таємницю про чотири раси інопланетян.