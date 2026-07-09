В Индии львица напала на человека: мужчина спасся, погладив дикое животное (видео)

В индийской деревне произошел инцидент с львицей, которая посреди дня оказалась между жилыми домами и охотилась на домашних животных. В итоге дикая кошка схватила мужчину и удерживала его около 30 минут. Видео с места событий показывает, как мужчина мирно лежит под лапой, а львица оглядывается по сторонам. Как индиец спасся от когтей и зубов дикого животного?

Нападение львицы произошло утром в деревне Гараджия округа Бхавнагар в Индии, сообщает издание The Times of India. Мужчина, ставший жертвой нападения дикого животного, "обманул смерть": он провёл полчаса под лапой львицы и при этом время от времени гладил её, не боясь укуса. В итоге животное отпустило жертву, ни разу не укусив, а лишь слегка поцарапав кожу. Мужчине оказали помощь в ближайшей больнице, а местные жители рассказали журналистам, что в этой местности слишком много львов и они жаловались на это властям, которые, однако, не отреагировали.

СМИ рассказали о нападении львицы на человека, отметив спокойствие мужчины на видео, которое стало вирусным и распространилось в сети. Мужчину зовут Малдхари Калу Пармара. Как выяснилось, он находился на улице возле своего дома, когда львица обратила на него внимание, перед этим напугав другого жителя. Зверь сбил Малдхари с ног, прижал к земле лапой и удерживал в таком положении 30 минут. Когда мужчина пытался подняться, она его не кусала: не давала шевелиться, хотя и не ранила до крови. Местные жители окружили место происшествия и начали бросать камни и палки, кричали, чтобы отогнать животное. Львица не реагировала, а мужчина тем временем время от времени гладил её, чтобы успокоить, говорится в статье.

Відео дня

"Пармар не делает резких движений и нежно поглаживает львицу, что, по-видимому, является инстинктивной попыткой успокоить её", — написало СМИ.

В итоге животное просто отпустило крестьянина и убежало в лес. Тем временем мужчину доставили в больницу и расспросили об инциденте. Выяснилось, что нападение произошло, когда он вышел из дома. По словам Малдхари, львица напала сзади, схватила за руку и повалила на землю. В итоге индиец не получил серьезных травм: у него лишь царапины от когтей, но его все же отправили на специализированное лечение в лучшее медицинское учреждение.

Нападения диких животных — подробности атаки львицы

Местные жители рассказали, что это было не первое нападение львицы в тот день. Несколькими часами ранее она попыталась напасть на буйвола, но её отогнал владелец. Лесник объяснил, что животное отреагировало на толпу, вышедшую на улицу, когда люди услышали о появлении дикого животного в пределах села. Также уверяют, что львицу опознали и на неё уже вышли охотиться с транквилизатором.

На видео с нападением львицы на мужчину отреагировали тысячи людей в соцсетях: например, в Instagram оно набрало 31 тыс. лайков. В комментариях появились сообщения родственников пострадавшего мужчины, призывавшие молиться за его здоровье. Другие напоминали о вреде, который наносят люди, вырубая леса и влияя на среду обитания диких животных.

Нападения диких животных — комментарий о нападении львицы и вырубке лесов Фото: Скриншот

Нападения диких животных — комментарий о пострадавшем от когтей львицы Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о других нападениях диких животных на людей. Например, в 2023 году произошел инцидент в Пакистане. Как сообщили СМИ, леопард сбежал из клетки, ранил шестерых человек: в итоге его застрелили.

Напоминаем, что в 2025 году произошло нападение львов на директора зоопарка в оккупированном россиянами Крыму.