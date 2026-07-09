В Індії левиця напала на людину: чоловік врятувався, погладивши дику тварину (відео)

У індійському селі стався інцидент з левицею, яка посеред дня опинилась між житловими будинками та полювала на домашніх тварин. В підсумку дика кішка схопила чоловіка, якого протримала близько 30 хвилин. Відео з місця подій показує, як чоловік мирно лежить під лапою, а левиця оглядається навколо. Як індієць врятувався від кігтів та зубів дикої тварини?

Напад левиці стався зранку у селі Гараджія округу Бхавнагар в Індії, написало медіа The Times of India. Чоловік, який став жертвою нападу дикої тварини, "обдурив смерть": провів пів години під лапою левиці й при цьому час від часу гладив її, не боячись укусу. В підсумку тварина відпустила жертву, жодного разу не вкусивши, а лише дещо подряпавши шкіру. Чоловіку надали допомогу у найближчій лікарні, а місцеві жителі розповіли журналістам, що у цій місцевості надто багато левів і вони на це скаржились владі, яка на це не відреагувала.

Медіа розповіло про напад левиці на людину, відзначивши спокій чоловіка на відео, яке стало вірусним та поширилось у мережі. Чоловіка звуть Малдхарі Калу Пармара. Як з'ясувалось, він перебував на вулиці біля свого будинку, коли левиця звернула на нього увагу, перед цим налякавши іншого мешканця. Тварина збила Малдхарі з ніг, притисла до землі лапою та притримувала у такій позиції 30 хвилин. Коли чоловік намагався піднятись, вона його не кусала: не давала ворушитись, хоч і не травмувала до крові. Місцеві селяни оточили місце інциденту та почали кидати каміння та палиці, кричали, щоб відігнати тварину. Левиця не реагувала, а чоловік тим часом час від часу її погладжував, щоб заспокоїти, ідеться у статті.

Відео дня

"Пармар не робить різких рухів і ніжно погладжує левицю, що, здавалося, є інстинктивною спробою заспокоїти її", — написало медіа.

Врешті тварина просто відпустила селянина та побігла в ліс. Тим часом чоловіка відправили до лікарні та розпитали про інцидент. З'ясувалось, що напад стався, коли він вийшов з будинку. Зі слів Малдхарі, левиця напала з-за спини, схопила за руку та потягнула до землі. В підсумку індієць не отримав серйозних травм: є лише подряпини від кігтів, але його все ж відправили на спеціалізоване лікування у кращий медзаклад.

Напади диких тварин — деталі атаки левиці

Місцеві жителі розповіли, що це був не перший напад левиці того дня. Кількома годинами раніше вона спробувала напасти на буйвола, але її відігнав власник. Лісник пояснив, що тварина відреагувала на натовп, який вийшов на вулицю, коли люди почули про дику тварину у межах села. Також запевняють, що левицю ідентифікували й на неї вже вийшли полювати з транквілізатором.

На відео з нападом левиці на чоловіка відреагували тисячі людей в соцмережах: наприклад, в Instagram воно набрало 31 тис. вподобайок. У коментарях були дописи родичів постраждалого чоловіка, які закликали молитись за його здоров'я. Інші — нагадували про шкоду, яку завдають люди, вирубуючи ліси та впливаючи на середовище існування диких тварин.

Напади диких тварин — коментар про атаку левиці та вирубування лісів Фото: Скриншот

Напади диких тварин — коментар про постраждалого від кігтів левиці Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші напади диких тварин на людей. Наприклад, у 2023 році стався інцидент у Пакистані. Як розповіли медіа, леопард утік з клітки, поранив шістьох осіб: в підсумку його застрелили.

Нагадуємо, у 2025 році стався напад левів на директора зоопарку в окупованому росіянами Криму.