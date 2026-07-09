Роскошь для избранных: где находится самое дорогое парковочное место для автомобилей в мире

В Гонконге был установлен новый мировой рекорд: самое дорогое парковочное место площадью всего 12,5 квадратных метров было продано за 1,3 миллиона долларов.

Объект недвижимости расположен рядом с одним из самых престижных жилых комплексов Гонконга, пишет Supercar Blondie.

Его площадь составляет всего 12,5 квадратных метров. Также стало известно, что объект был частью сделки на рынке элитной недвижимости Китая. Он расположен рядом с роскошным комплексом Mount Nicholson, откуда открывается великолепный вид на бухту Виктория, и является одним из самых дорогих районов в Азии.

В публикации говорится, что этот объект элитной недвижимости также установил мировой рекорд, поскольку превзошел предыдущую максимальную цену за парковочное место для автомобиля, которое было продано за 980 тысяч долларов.

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В свою очередь, эксперты по недвижимости отмечают, что причиной столь высокой стоимости является не только престижное расположение, но и острый дефицит парковочных мест в Гонконге. Ведь известно, что земля в этом городе очень дорогая, даже небольшие земельные участки стоят баснословно дорого.

Кроме того, стало известно, что продажа самого дорогого парковочного места состоялась ещё в 2021 году. В то время аренда дома в самом дорогом районе Гонконга могла стоить около 210 тысяч долларов в месяц.

Известно, что этот китайский мегаполис уже много лет входит в список самых дорогих городов мира для проживания, ведь цены на недвижимость, а также на другие услуги остаются одними из самых высоких в мире.

Напомним, что "Чунцин-Восток" официально признан крупнейшим в мире железнодорожным вокзалом по площади: он занимает 1,22 миллиона квадратных метров, или около 170 футбольных полей.

Расположенный в Чунцине, на юго-западе Китая, крупнейший в мире железнодорожный вокзал — это настоящее чудо архитектуры. Он в шесть раз больше Центрального вокзала Нью-Йорка и в пятнадцать раз — Лейпцигского главного вокзала, крупнейшего железнодорожного вокзала Европы.

Кроме того, скалистая дорога Ланьин, расположенная на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая, является одной из самых впечатляющих в Азии.