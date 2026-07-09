Розкіш для обраних: де знаходиться найдорожче паркувальне місце для авто у світі

У Гонконзі встановили новий світовий рекорд з найдорожчого паркувального місця площею лише 12,5 квадратних метрів, яке продали за 1,3 мільйона доларів.

Об'єкт нерухомості знаходиться біля одного з найпрестижніших житлових комплексів Гонконгу, пише Supercar Blondie.

Його площа лише 12,5 квадратних метрів. Також стало відомо, що об'єкт був частиною угоди на ринку елітної нерухомості Китаю. Воно знаходиться біля розкішного комплексу Mount Nicholson, який має розкішний вид на бухту Вікторія та є одним із найдорожчих районів в Азії.

У публікації йдеться, що цей об’єкт елітної нерухомості також встановив світовий рекорд, адже перевершив попередню максимальну ціну за паркувальне місце для автомобіля, яке продали за 980 тисяч доларів.

Натомість експерти з нерухомості кажуть, що причиною такої високої вартості є не лише престижне розташування, але й гострий дефіцит паркувальних місць у Гонконзі. Адже відомо, що земля у цьому місті є дуже дорогою, навіть невеликі земельні ділянки мають надзвичайну ціну.

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Крім того, стало відомо, що продаж найдорожчого паркувального місця пройшов ще у 2021 році. У той час оренда будинку в найдорожчому районі Гонконгу могла коштувати близько 210 тисяч доларів на місяць.

Відомо, що китайський мегаполіс вже багато років входить до переліку найдорожчих міст світу для проживання, адже ціни на нерухомість, а також інші послуги лишаються одними з найвищих у світі.

Нагадаємо, що Чунцін-Схід офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів.

Розташований у Чунціні, на південному заході Китаю, найбільший у світі залізничний вокзал – це сучасне будівельне диво. Він у шість разів більший за Центральний вокзал Нью-Йорка та в п'ятнадцять разів — за Лейпцизький головний вокзал, найбільший залізничний вокзал Європи.

Крім того, розташована на висоті 914,4 м над рівнем моря в провінції Чунцін на південному заході Китаю, скельна дорога Ланьїн є однією з найвражаючих в Азії.