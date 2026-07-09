"Дождь с крыши": в мире набирает популярность система городского охлаждения (видео)

Вирусные видеоролики с изображением охлаждающего тумана, распыляемого с крыши китайского многоквартирного дома в жаркий летний день, набирают популярность в социальных сетях.

Сегодня Китай испытывает новые способы снижения температуры в своих переполненных жилых комплексах, и одна из таких попыток привлекает большое внимание в сети, пишет Oddity Central.

Система охлаждения многоэтажных зданий

Инновационная система городского охлаждения, получившая название "дождь с крыши", как сообщается, была внедрена в Юньчэне, что в провинции Шаньси на севере Китая, где несколько многоэтажных жилых домов были оснащены системами опрыскивания на крыше, которые распыляют мелкий водяной туман в воздух. Это якобы помогает снизить температуру вокруг здания до 8 градусов Цельсия.

Система дождевого полива на крыше основана на научном принципе, называемом испарительным охлаждением. Форсунки высокого давления на крышах многоквартирных домов распыляют в воздух чрезвычайно мелкие капли воды, и когда эти капли испаряются, они поглощают тепло из окружающего воздуха, тем самым охлаждая его.

Відео дня

Важно отметить, что система разработана для очень жарких дней, поскольку вода, распыляемая с крыш зданий, должна испаряться при контакте с горячим воздухом, а не литься дождем на прохожих внизу.

Эта интригующая система охлаждения недавно стала вирусной на таких платформах, как Reddit и Instagram, заставив миллионы людей задуматься, почему она не используется в более широких масштабах, особенно с учетом жары, которая сейчас обрушилась на Европу и Северную Америку.

Хотя это выглядит круто, система дождевого полива на крыше по-прежнему остаётся загадкой. Никто на самом деле не знает, насколько она эффективна и действенна. Сколько воды требуется для охлаждения воздуха в больших масштабах? Засоряются ли распылители минеральными отложениями? А как насчёт температуры внутри этих зданий, значительно ли она понижается?

Однако, как сообщается, Китай установил такие дождевые системы на крышах в нескольких городах, так что вскоре станет известно, что из этого получится.

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