"Дощ з даху": у світі набирає популярності система міського охолодження з багатоповерхівок (відео)

Вірусні відеоролики охолоджувального туману, що розпилюється з даху китайського багатоквартирного будинку спекотного літнього дня, набирають популярності в соціальних мережах.

Сьогодні Китай випробовує нові способи зниження температури у своїх переповнених житлових комплексах, і одна з таких спроб привертає багато уваги в мережі, пише Oddity Central.

Система охолодження багатоповерхівок

Інноваційна система міського охолодження, що отримала назву "дощ з даху", як повідомляється, була впроваджена в Юньчені, що в провінції Шаньсі на півночі Китаю, де кілька багатоповерхових житлових будинків були оснащені системами обприскування на даху, які розпилюють дрібний водяний туман у повітря. Це нібито допомагає знизити температуру навколо будівлі до 8 градусів Цельсія.

Система дощового поливу на даху базується на науковому принципі, який називається випарним охолодженням. Форсунки високого тиску на дахах багатоквартирних будинків розпилюють у повітря надзвичайно дрібні краплі води, і коли ці краплі випаровуються, вони поглинають тепло з навколишнього повітря, охолоджуючи його таким чином.

Відео дня

Важливо зазначити, що система розроблена для дуже спекотних днів, оскільки вода, що розбризкується з даху будівель, повинна випаровуватися при контакті з гарячим повітрям, а не литися дощем на перехожих внизу.

Ця інтригуюча система охолодження нещодавно стала вірусною на таких платформах, як Reddit та Instagram, змусивши мільйони людей замислитися, чому вона не використовується в ширших масштабах, особливо враховуючи спеку, яка зараз атакує Європу та Північну Америку.

Хоча це виглядає круто, система дощового поливу на даху все ще залишається загадкою. Ніхто насправді не знає, наскільки вона ефективна та дієва. Скільки води потрібно для охолодження повітря у великих масштабах? Чи засмічуються розпилювачі мінеральними відкладеннями? А як щодо температури всередині цих будівель, чи значно вона падає?

Але як повідомляється, Китай встановив такі дощові системи на дахах у кількох містах, тож, що з цього вийде стане відомо.

Нагадаємо, що Чунцін-Схід офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів. Його побудували за рекордні 38 місяців.

Також дорога Лінпайші в Китаї, — це надзвичайно крута та вузька зигзагоподібна траса з 18 захоплюючими дух крутими поворотами.