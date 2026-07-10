Художник оставил свое завещание: на пол музея нанесли более 360 кг арахисовой пасты (фото)

В музее в Нидерландах пол покрыли арахисовой пастой, чтобы почтить память любимого покойного голландского художника.

Более 363 килограммов арахисовой пасты, которой хватит примерно на 15 000 бутербродов, размазали на полу музея в Нидерландах в честь голландского художника Вима Т. Схипперса, скончавшегося в прошлом месяце, пишет The Sun.

Что известно об изделии с арахисовой пастой?

Концептуальный художник скончался в возрасте 83 лет и был известен своими работами, бросавшими вызов традиционным представлениям о значении искусства. Инсталляция из арахисового масла под названием Pindakaasvloer, или "пол из арахисового масла", впервые была создана в 1969 году.

Теперь, в честь художника, это произведение было воссоздано в "Депо" — филиале музея Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме.

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Аромат пасты остается в памяти всех, кто лично сталкивается с этой работой. Сотрудники музея направляли посетителей к инсталляции по запаху, доносившемуся с трёх этажей ниже, где были выставлены произведения искусства.

В музее Роттердама пол покрыли арахисовой пастой Фото: Фото взяты из открытых источников

Это концептуальное произведение искусства также содержит строгое предупреждение: людям с аллергией на арахис следует заходить туда на свой страх и риск.

Сотрудникам, работавшим над этим произведением, потребовалось несколько дней, чтобы распределить 40 ведер арахисовой пасты по шестиугольнику площадью 270 квадратных футов.

Они использовали шпатели для гипсокартона, чтобы нанести слой арахисовой пасты толщиной 2 сантиметра.

Инструкция покойного художника для последователей

Известно, что покойный художник даже оставил инструкцию о том, как воспроизвести это произведение в будущем.

Он разработал тщательный план из 20 пунктов, который включал требование наносить арахисовую пасту как можно более плавно и монотонно, а также то, что никто не должен стоять или лежать на ней. Кроме того, художник не уточнил размер или форму работы, но сказал, что это должна быть гладкая арахисовая паста — его любимый бренд — голландская марка Calv.

В Нидерландах в музее пол покрыли 363 килограммами арахисовой пасты Фото: Фото взяты из открытых источников

В свою очередь, компания пожертвовала 40 ведер арахисовой пасты для этой работы.

Интересно, что в 1997 году произведение было повреждено вандалами, когда группа людей разложила на полу 12 ломтиков хлеба и несколько пакетиков шоколадной посыпки, которую обычно едят на завтрак в Нидерландах.

Инсталляция, открытие которой состоялось 10 июля, продлится два месяца.

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