Художник лишив свій заповіт: понад 360 кг арахісової пасти намазали на підлогу музею (фото)

В музеї в Нідерландах підлогу намазали арахісовою пастою, щоб віддати данину пам'яті улюбленого покійного голландського художника.

Понад 363 кілограми арахісової пасти, якої вистачить приблизно на 15 000 бутербродів, намазали на підлозі музею в Нідерландах на честь голландського художника Віма Т. Схіпперса, який помер минулого місяця, пише The Sun.

Що відомо про витвір з арахісовою пастою?

Концептуальний художник помер у віці 83 років і був відомий своїми роботами, які кидали виклик традиційним уявленням про значення мистецтва. Інсталяція з арахісового масла під назвою Pindakaasvloer або підлога з арахісового масла вперше була створена в 1969 році.

Тепер, на честь художника, твір було відтворено у Депо, філії музею Бойманса Ван Бейнінгена, у Роттердамі.

Аромат пасти залишається в уяві усіх, хто особисто стикається з цією роботою. Співробітники музею направляли відвідувачів до інсталяції по запаху, що долинав трьома поверхами нижче, де були виставлені твори мистецтва.

Відео дня

У музеї Роттердама підлогу вкрили арахісовою пастою Фото: Фото з відкритих джерел

Концептуальний витвір мистецтва також містить суворе попередження – ті, хто має алергію на арахіс, повинні заходити туди на свій розсуд.

Працівникам, які працювали над твором, знадобилося кілька днів, щоб розподілити 40 відер арахісової пасти по шестикутнику площею 270 квадратних футів.

Вони використовували шпателі для гіпсокартону, щоб намазати арахісову пасту товщиною 2 сантиметри.

Інструкція покійного художника для наступників

Відомо, що покійний художник навіть залишив інструкцію щодо того, як відтворити твір у майбутньому.

Він розробив ретельний план із 20 пунктів, який включав вимогу наносити арахісову пасту якомога плавніше та нудніше, а також те, що ніхто не повинен стояти чи лежати на ній. Також художник не уточнив розмір чи форму роботи, але сказав, що це має бути гладка арахісова паста – його улюблений бренд – голландська марка Calv.

У Нідерландах музей вкрив підлогу 363 кілограмами арахісової пасти Фото: Фото з відкритих джерел

У свою чергу компанія пожертвував 40 відер арахісової пасти для цієї роботи.

Цікаво, що у 1997 році робота була пошкоджена вандалами, коли група людей поклала на підлогу 12 скибочок хліба та кілька пакетиків шоколадної посипки, яку зазвичай їдять за сніданком у Нідерландах.

Інсталяція, відкриття якої відбулося 10 липня, планується на два місяці.

Нагадаємо, що відомий горбатий кит Тіммі тепер стає музейним експонатом. Після розтину кита, якого викинуло на берег данського острова Ангольт, кілька музеїв виявили зацікавленість у останках цього морського ссавця.

Також у Англії виявили невідомий вид вимерлих змій, останки якої залишалися непоміченими у музейній колекції. Знахідка привернула увагу, оскільки не відповідала жодному відомому виду і була описана в науковій літературі як "дивна".