"Европейские традиции": в Николаеве объяснили, почему в зоопарке оба слона — самцы

Во время заседания Николаевского городского совета директора зоопарка Владимира Топчего попросили объяснить, почему в зоопарке живут два слона-самца. В ответ он пошутил, что это "европейские" и "голландские" традиции.

Об этом сообщило издание "МикВисти".

Забавная ситуация произошла во время онлайн-заседания горсовета, когда Владимир Топчий не смог включить камеру из-за технических проблем. Чтобы убедиться, что к Zoom подключился именно директор зоопарка, а не кто-то другой или даже "искусственный интеллект", мэр Александр Сенкевич задал ему несколько вопросов.

Сначала мэр спросил, как зовут слона, у которого нет бивней.

"Динкар", — ответил Владимир Топчий.

После правильного ответа Александр Сенкевич задал ещё один вопрос: почему в Николаевском зоопарке живут два слона мужского пола.

"Мы живем по европейской традиции. По-голландски", — ответил директор зоопарка.

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"Хорошо, это похоже на Топчего", — отреагировал мэр и завершил проверку личности.

После этого Владимир Топчий продолжил участие в пленарном заседании.

Как отмечает издание, замечание о "европейских" и "голландских" традициях было шутливой отсылкой к Нидерландам, которые стали первой страной в мире, легализовавшей однополые браки.

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