"Європейські традиції": у Миколаєві пояснили, чому в зоопарку обидва слони — самці

Під час засідання Миколаївської міської ради директора зоопарку Володимира Топчого попросили пояснити, чому в закладі живуть два слони-самці. У відповідь він пожартував, що це "європейські" та "голландські" традиції.

Про це повідомило видання “МикВісті”.

Кумедна ситуація сталася під час онлайн-засідання міськради, коли Володимир Топчий не зміг увімкнути камеру через технічні проблеми. Щоб переконатися, що до Zoom під'єднався саме директор зоопарку, а не хтось інший чи навіть “штучний інтелект”, міський голова Олександр Сєнкевич поставив йому кілька запитань.

Спочатку мер запитав, як звуть слона, у якого немає бивня.

“Дінкар”, — відповів Володимир Топчий.

Після правильної відповіді Олександр Сєнкевич поставив ще одне запитання: чому в Миколаївському зоопарку живуть два слони чоловічої статі.

“Ми живемо по європейській традиції. По-голландськи”, — відповів директор зоопарку.

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“Добре, це схоже на Топчого”, — відреагував міський голова та завершив перевірку особи.

Після цього Володимир Топчий продовжив участь у пленарному засіданні.

Як зазначає видання, репліка про “європейські” та “голландські” традиції була жартівливою відсилкою до Нідерландів, які стали першою країною у світі, що легалізувала одностатеві шлюби.

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