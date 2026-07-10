Как кадры из фильма об апокалипсисе: самая длинная река Франции превращается в пустыню (фото)

Последние фотографии знаменитой французской реки Луары выглядят словно кадры из научно-фантастического фильма. Высохшее русло реки с несколькими оставшимися лужами, мост, который фактически служит лишь для того, чтобы транспортные средства не застревали в песке, озадачили многих людей.

Сухое русло, запечатленное на кадрах, является участком самой длинной реки Франции — Лауры. Ведь уже недели напролёт жара и отсутствие дождей держат страну в тисках, пишет Bild.

Долину реки Луары часто называют "Садом Франции", где виноградники чередуются с замками и городами. Во многих местах поля и реки пересыхают. Сегодня в Европе не хватает воды. Как сообщает Bloomberg, до трети урожая будет потеряно.

Река Луара почти пересохла Фото: Reuters

Июнь официально стал вторым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире. Кроме того, в июне была зафиксирована самая высокая температура моря, когда-либо зарегистрированная во всем мире.

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Люди на улицах буквально падали от жары, температура которой часто превышала 40 градусов по Цельсию. Французское агентство здравоохранения Santé publique France подсчитало, что в результате жары погибло около 1000 человек. Но реальное число смертей может быть ещё выше. Особенно сильно пострадали район Большого Парижа и регион Пэ-де-ла-Луар.

Река Луара почти пересохла из-за рекордной жары Фото: Reuters

Почти вся Франция вынуждена экономить воду. В 94 из 96 регионов из-за жары введены ограничения. Во многих регионах жителям запрещено поливать свои сады, наполнять бассейны водой или мыть автомобили.

Но в следующие выходные температура воздуха во Франции снова значительно повысится. Горячий воздух будет продвигаться, особенно над югом и центральной частью страны. Осадков не ожидается.

Напомним, что во Франции за последнюю неделю было зафиксировано увеличение числа смертей более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.

Кроме того, рекордная жара отразилась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды. Только за последнюю неделю июня уровень воды снизился на 10 сантиметров.