Як кадри з фільму про апокаліпсис: найдовша річка Франції перетворюється на пустелю (фото)

Останні фото відомої французької річки Луари виглядають, немов, знімки науково-фантастичного фільму. Висохле русло річки з кількома калюжами, що залишилися, міст, який фактично служить лише для того, щоб транспортні засоби не застрягали в піску, збентежили багатьох людей.

Сухе русло, що зображено на кадрах, є ділянкою найдовшої річки Франції Лаури. Адже вже тижнями спека та брак дощів тримають у полоні країну, пише Bild.

Долину річки Луари часто називають "Садом Франції", де виноградники чергуються із замками та містами. У багатьох місцях поля та річки висихають. Сьогодні у Європі не вистачає води. Як повідомляє Bloomberg, до третини врожаю буде втрачено.

Річка Луара майже висохла Фото: Reuters

Червень офіційно став другим найспекотнішими місяцем за всю історію спостережень у світі. Також у червні було зафіксовано найвищу температуру моря, яку коли-небудь фіксували в усьому світі.

Люди на вулицях буквально падали від температур, які часто перевищували 40 градусів Цельсія. Французьке агентство охорони здоров'я Santé publique France підрахувало, що внаслідок спеки померло близько 1000 людей. Але реальна кількість смертей може бути ще вищою. Особливо сильно постраждали район Великого Парижа та регіон Пеї-де-ла-Луар.

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Річка Луара майже висохла через рекордну спеку Фото: Reuters

Майже вся Франція змушена економити воду. У 94 з 96 регіонів через спеку діють обмеження. У багатьох регіонах мешканцям не дозволяють поливати свої сади, наповнювати басейни водою чи мити автомобілі.

Але наступними вихідними температура повітря у Франції знову значно підвищиться. Гаряче повітря рухатиметься, особливо над півднем та центральною частиною країни. Опадів не очікується.

Нагадаємо, що Франція зафіксувала збільшення кількості смертей більш ніж на 2000 випадків за останній тиждень. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.

Також рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів Цельсія. Відтак, водойма за останні дні втратила мільярди літрів води. Тільки за останній тиждень червня рівень води знизився на 10 сантиметрів.