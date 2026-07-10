Местные жители восстали против туристов: на озере Комо вводят новые штрафы для отдыхающих

Рыбацкая деревня Варенна на восточном берегу озера Комо, расположенная к северу от Милана, пользуется популярностью среди отдыхающих. Особенно в летние месяцы эта деревня с населением 650 человек страдает от наплыва туристов.

Теперь власти села принимают решительные меры и налагают крупные штрафы на туристов, одетых несоответствующим образом, пишет Bild.

Что изменится для туристов в Варенне?

С 29 июня 2026 года в Варенне запрещено ходить по городу без рубашки или в купальниках — одежде, которую обычно носят только на пляжах или во время прогулок на лодке. Тот, кто нарушит это правило, рискует получить штраф от 50 до 200 евро. Такое решение принял городской совет.

Кроме того, размер туристических групп ограничен до 25 человек. Использование громкоговорителей или усилителей для гидов также запрещено. Туристическим группам не разрешается блокировать узкие проходы. Нарушения повлекут за собой штрафы для гидов в размере от 100 до 400 евро. Повторные нарушения могут даже привести к запрету на профессиональную деятельность в муниципалитете на срок от 3 до 12 месяцев.

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Почему местные жители восстали против туристов

В разгар сезона Варенна задыхается под натиском огромных толп туристов. Узкие улочки в это время полностью переполнены отдыхающими и однодневными туристами.

Мэр Мауро Мандзони заявил, что обеспокоен качеством жизни местных жителей.

"Варенна — прекрасная деревня, и мы гордимся тем, что каждый год принимаем сотни тысяч гостей со всего мира. Но качество жизни наших жителей не должно приноситься в жертву массовому туризму", — сказал он.

Варенна в провинции Лекко — не первый итальянский курортный город, который борется с неподобающе одетыми туристами, налагая на них штрафы. Еще летом 2022 года прибрежный город Сорренто на юго-западе Италии, на берегу Неаполитанского залива, штрафовал туристов за хождение без рубашки или в купальнике. Мэр в то время назвал такое поведение "распространенным и непристойным", что наносит ущерб имиджу города.

Новые меры призваны помочь в борьбе с негативными последствиями массового туризма и принять меры против небрежного поведения туристов.

Напомним, что в Бари — туристическом регионе Италии — многие отдыхающие считают, что еда является неотъемлемой частью времяпрепровождения на пляже. В частности, многие туристы берут с собой фокаччу, сэндвичи или домашний салат. Поэтому в Апулии администрации частных пляжных курортов начали запрещать гостям приносить с собой еду.

Кроме того, туристам и посетителям некоторых ресторанов в США рекомендуют проверять счета, поскольку заведение может взимать плату ещё до того, как вы сделаете заказ. Недавно ресторан в городе Тампа, штат Флорида, подвергся шквалу критики после того, как одна из гостей заметила в своём чеке "сбор за проведение мероприятия".