Місцеві повстали проти туристів: на озері Комо запроваджують нові штрафи для відпочивальників

Рибальське село Варенна на східному березі озера Комо, що на півночі від Мілана, популярне серед відпочивальників. Особливо в літні місяці село з 650 мешканцями страждає від навали туристів.

Тепер влада села вживає рішучих заходів та накладає великі штрафи на туристів, які одягнені неналежним чином, пише Bild.

Що зміниться для туристів у Варенні?

З 29 червня 2026 року у Варенні заборонено ходити містом без сорочки або в купальниках – одяг, який зазвичай носять лише на пляжах або під час прогулянок на човні. Той, хто порушить це правило, ризикує отримати штраф від 50 до 200 євро. Таке рішення ухвалила міська рада.

Також розмір туристичних груп обмежено до 25 осіб. Гучномовці або підсилювачі для гідів також заборонені. Також туристичним групам не дозволяється блокувати вузькі проходи. Порушення призведуть до штрафів для гідів у розмірі від 100 до 400 євро. Повторні порушення можуть навіть призвести до заборони на професійну діяльність у муніципалітеті на термін від 3 до 12 місяців.

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Чому місцеві жителі повстали проти туристів

В пік сезону Варенна стогне під величезними натовпами туристів. Вузькі вулички у той час повністю переповнені відпочивальниками та туристами, які приїжджають на один день.

Мер Мауро Мандзоні заявив, що турбується про якість життя місцевих.

"Варенна — чудове село, і ми пишаємося тим, що щороку приймаємо сотні тисяч відвідувачів з усього світу. Але якість життя наших мешканців не повинна приноситися в жертву масовому туризму", — сказав він.

Варенна в провінції Лекко — не перше італійське курортне місто, яке бореться з неналежно одягненими туристами, накладаючи штрафи. Ще влітку 2022 року прибережне місто Сорренто на південному заході Італії, на березі Неаполітанської затоки, штрафувало туристів за ходіння без сорочки або в купальнику. Мер на той час назвав таку поведінку "поширеною та непристойною", що шкодить іміджу міста.

Нові заходи покликані допомогти в боротьбі з негативними наслідками масового туризму та вжити заходів проти недбальської поведінки туристів.

Нагадаємо, що в Барі — туристичному регіоні Італії — багато відпочивальників вважають, що невід'ємною частиною проведеного часу на пляжі є їжа. Зокрема, багато туристів беруть з собою фокаччу, сендвічі чи домашній салат. Тож в Апулії адміністрації приватних пляжних курортів почали забороняти гостям приносити власну їжу.

Також туристам та відвідувачам деяких ресторанів у США радять перевіряти чеки, оскільки заклад може стягувати плату ще до того, як ви зробите замовлення. Нещодавно ресторан у місті Тампа, штат Флорида, потрапив під шквал критики після того, як гостя помітила на своєму чеку "збір за проведення заходу".