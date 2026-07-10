Гадюки покоряют Арктику: как эти змеи выживают в условиях суровых морозов

Гадюки стали единственными змеями, которые смогли обитать за Полярным кругом. Ведь у них есть уникальные способы выживания и размножения в холодном климате.

Эти змеи прекрасно себя чувствуют, обитая в Скандинавии и на севере России. Именно эти рептилии обладают уникальными способностями, позволяющими им выживать в суровом климате, пишет Discoverwildlife.

Чтобы быстрее согреться после холодной зимы, гадюки весной растягивают тело под первыми солнечными лучами, увеличивая таким образом площадь нагрева. Эта способность помогает им эффективно использовать даже слабое солнце.

Еще одна уникальная особенность гадюк — это размножение. В отличие от остальных змей, они не откладывают яйца, а вынашивают потомство внутри тела, тем самым защищая детенышей от низких температур.

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Кроме того, эти змеи могут долго обходиться без пищи после удачной охоты. Гадюки не только обитают в холодных регионах, но и прекрасно себя чувствуют на высоте до 2500 метров над уровнем моря.

Напомним, что исследование показало, как некоторые виды змей, хамелеонов и ящериц приспособились к длительному отсутствию пищи. Хотя змеи считаются неплотными существами, они могут обходиться без пищи в течение нескольких месяцев и даже года. Кажется, что это невозможно, но это факт.

Кроме того, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США), произошло поистине необычное событие. У заводчицы Энн-Кристин Свон вылупилась редкая змея с двумя головами. Вероятность появления такой мутации — всего один случай на 100 000.