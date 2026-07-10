Гадюки підкорюють Арктику: як ці змії виживають серед лютих морозів

Гадюки стали єдиними зміями, які змогли жити за Полярним колом. Адже вони мають унікальні способи для виживання та розмноження в холодному кліматі.

Ці змії чудово себе почувають, проживаючи у Скандинавії та на півночі Росії. Саме ці рептилії мають унікальні здібності, що дозволяють їм виживати в суровому кліматі, пише Discoverwildlife.

Щоб швидше зігрітися після холодної зими, гадюки навесні розплющують тіло під перешими сонячним промінням, збільшуючи площу нагріву у такий спосіб. Ця можливість допомагає їм ефективно використовувати навіть слабке сонце.

Ще одна унікальна функція гадюк — це розмноження. На відміну від решти змій, вони не відкладають яйця, а виношують своє потомство всередині тіла, захищаючи у такий спосіб дитинчат від низьких температур.

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Також ці змії можуть довго існувати без їжі після успішного полювання. Гадюки не тільки живуть у холодних регіонах, але чудово себе почувають на висоті до 2500 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, що дослідження показало, як деякі види змій, хамелеонів і ящірок пристосувалися до тривалої відсутності їжі. Хоча змії вважаються ненажерливими істотами. Водночас вони можуть жити без їжі протягом кількох місяців і навіть рік. Здається, що це неможливо, але це факт.

Також у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта (США), сталася по-справжньому незвичайна подія. У заводчиці Енн-Крістін Свон вилупилася рідкісна змія з двома головами. Імовірність появи такої мутації — всього один випадок на 100 000.