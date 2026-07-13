Самолет задержали из-за плача трехлетнего малыша: возмущенные пассажиры требуют рейсов без детей

Одна из самых неприятных вещей, с которыми можно столкнуться во время полета, — это капризный, непослушный малыш. Такого мнения придерживается один из пассажиров рейса в Швеции.

Анонимная пользовательница социальной сети рассказала, что её рейс задержался на час из-за того, что 3-летний ребёнок отказывался сесть на своё место. С капризным маленьким пассажиром не смогли справиться даже родители, которым пришлось сойти с рейса после возмущения других людей. Эту и подобные ситуации активно обсуждали на форуме r/vent в социальной сети Reddit.

Разгневанная пассажирка самолета зашла на сайт, чтобы пожаловаться на адский полет из-за капризного малыша. Сотни комментаторов начали активно обсуждать эту ситуацию

"Только что прилетели из Швеции. Мы прибыли с часовым опозданием, потому что, когда экипаж готовился к взлёту, 3-летнего ребёнка никак не удавалось усадить на место. Похоже, он был слишком взрослым, чтобы безопасно сидеть на коленях у родителей. Поэтому после многочисленных криков ребенка родителей заставили сойти с борта. Затем нам пришлось пройти через всю процедуру заправки, снятия веса и балансировки, снятия их сумок и т. д. Сегодня же вечер пятницы, мы просто хотим попасть домой, а этот малыш и его некомпетентные родители заставляют нас опаздывать, других людей пропускать стыковки, вызывая задержки самолета и экипажа. Я бы серьезно доплатила, чтобы лететь рейсами только для взрослых, — говорилось в посте.

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Истерика трехлетнего ребенка сорвала вылет самолета

Автор добавил, что родителям дали около десяти минут, чтобы усадить ребенка, иначе им пришлось бы сойти с борта.

В результате в сети активно обсуждали, кто здесь неправ? Трехлетний ребенок или его родители?

Почти 600 участников обсуждения в этой теме разделились во мнениях.

"Это не проблема ребенка, это проблема родителей".

"Я считаю, что любого пассажира любого возраста, который вызвал задержку вылета более чем на 10 минут, следует заставить покинуть борт".

"Даже хорошие, опытные родители в определенный момент не могут контролировать малыша. Истерика у малышей — распространенная проблема, и это явление до сих пор озадачивает ученых".

"Только что возникла такая проблема с моим двухлетним ребенком. Мне пришлось физически удерживать ее в кресле, пока она все время кричала. Это были самые длинные 15 минут в моей жизни. Полностью понимаю, о чём вы, но знайте, что, по крайней мере, в моём случае я тихо плакала, слыша, как мой ребёнок испуган. Мне было так стыдно, и я чувствовала себя полной и абсолютной неудачницей среди родителей".

Напомним, что пассажиры самолетов и бортпроводники все чаще жалуются на поведение людей во время полетов — от громкой музыки и резких запахов до босых ног и игнорирования правил безопасности.

Кроме того, в США запустили систему Apocalypse Early Warning System, которая отслеживает полёты частных самолётов миллиардеров на случай глобального кризиса. Автором проекта стал художник и программист Кайл Макдональд.