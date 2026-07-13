Самолет задержали из-за плача трехлетнего малыша: возмущенные пассажиры требуют рейсов без детей
Одна из самых неприятных вещей, с которыми можно столкнуться во время полета, — это капризный, непослушный малыш. Такого мнения придерживается один из пассажиров рейса в Швеции.
Анонимная пользовательница социальной сети рассказала, что её рейс задержался на час из-за того, что 3-летний ребёнок отказывался сесть на своё место. С капризным маленьким пассажиром не смогли справиться даже родители, которым пришлось сойти с рейса после возмущения других людей. Эту и подобные ситуации активно обсуждали на форуме r/vent в социальной сети Reddit.
Разгневанная пассажирка самолета зашла на сайт, чтобы пожаловаться на адский полет из-за капризного малыша. Сотни комментаторов начали активно обсуждать эту ситуацию
"Только что прилетели из Швеции. Мы прибыли с часовым опозданием, потому что, когда экипаж готовился к взлёту, 3-летнего ребёнка никак не удавалось усадить на место. Похоже, он был слишком взрослым, чтобы безопасно сидеть на коленях у родителей. Поэтому после многочисленных криков ребенка родителей заставили сойти с борта. Затем нам пришлось пройти через всю процедуру заправки, снятия веса и балансировки, снятия их сумок и т. д. Сегодня же вечер пятницы, мы просто хотим попасть домой, а этот малыш и его некомпетентные родители заставляют нас опаздывать, других людей пропускать стыковки, вызывая задержки самолета и экипажа. Я бы серьезно доплатила, чтобы лететь рейсами только для взрослых, — говорилось в посте.
Автор добавил, что родителям дали около десяти минут, чтобы усадить ребенка, иначе им пришлось бы сойти с борта.
В результате в сети активно обсуждали, кто здесь неправ? Трехлетний ребенок или его родители?
Почти 600 участников обсуждения в этой теме разделились во мнениях.
- "Это не проблема ребенка, это проблема родителей".
- "Я считаю, что любого пассажира любого возраста, который вызвал задержку вылета более чем на 10 минут, следует заставить покинуть борт".
- "Даже хорошие, опытные родители в определенный момент не могут контролировать малыша. Истерика у малышей — распространенная проблема, и это явление до сих пор озадачивает ученых".
- "Только что возникла такая проблема с моим двухлетним ребенком. Мне пришлось физически удерживать ее в кресле, пока она все время кричала. Это были самые длинные 15 минут в моей жизни. Полностью понимаю, о чём вы, но знайте, что, по крайней мере, в моём случае я тихо плакала, слыша, как мой ребёнок испуган. Мне было так стыдно, и я чувствовала себя полной и абсолютной неудачницей среди родителей".
Напомним, что пассажиры самолетов и бортпроводники все чаще жалуются на поведение людей во время полетов — от громкой музыки и резких запахов до босых ног и игнорирования правил безопасности.
Кроме того, в США запустили систему Apocalypse Early Warning System, которая отслеживает полёты частных самолётов миллиардеров на случай глобального кризиса. Автором проекта стал художник и программист Кайл Макдональд.