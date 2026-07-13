Літак затримали через плач трирічного малюка: обурені пасажири вимагають рейси без дітей

Одна з найгірших речей, з якими можна зіткнутися в польоті — це вередливий, неслухняний малюк. Такої думки дотримується один із пасажирів рейсу у Швеції.

Анонімна користувачка соціальної мережі розповіла, що його рейс затримався на годину через те, що 3-річна дитина відмовлялася сісти на своє місце. З вередливим маленький пасажиром не могли впоратися навіть батьки, яким довелося зійти з рейсу після обурення інших людей. Цю та подібні ситуації активно обговорювали на форумі r/vent у соцмережі Reddit.

Розлючена пасажирка літака зайшла на сайт, щоб поскаржитися на пекельний політ через вередливого малюка. Сотні коментаторів почили активно обговорювати цю ситуацію

"Щойно вийшли з рейсу у Швеції. Ми прибули із запізненням на годину, бо коли екіпаж готувався до зльоту, 3-річну дитину не можна було змусити сісти на своє місце. Схоже, він був занадто дорослий, щоб безпечно сидіти на колінах у батьків. Тож після численних криків дитини батьків змусили зійти з борту. Потім нам довелося пройти через усю процедуру заправки, зняття ваги та балансування, зняття їхніх сумок тощо. Сьогодні ж вечір п'ятниці, ми просто хочемо потрапити додому, а цей малюк та його некомпетентні батьки змушують нас запізнюватися, інших людей пропускати пересадки, спричиняючи затримки літака та екіпажу Я б серйозно доплатила, щоб полетіти рейсами лише для дорослих, — йшлося у дописі.

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Істерика трирічної дитини зірвала виліт літака

Автор додав, що батькам дали близько десяти хвилин, щоб дитину посадили, інакше їм довелося б зійти з борту.

Відтак у мережі активно обговорювали, хто тут неправий? Трирічна дитина чи її батьки?

Майже 600 коментаторів у темі розділилися в думках.

"Це не проблема дитини, це проблема батьків".

"Я вважаю, що будь-якого пасажира будь-якого віку, який спричинив затримку вильоту більш ніж на 10 хвилин, слід змусити вийти з борту"

"Навіть добрі, досвідчені батьки в певний момент не можуть контролювати малюка. Істерика у малюків поширена проблема, і це явище досі спантеличує вчених".

"Щойно виникла така проблема з моєю дворічною дитиною. Мені довелося фізично тримати її в кріслі, поки вона кричала весь час. Це були найдовші 15 хвилин у моєму житті. Повністю розумію, про що ви, але знайте, що принаймні в моєму випадку я тихо плакала, чуючи, як моя дитина перелякана. Мені було так соромно, і я почувалася повним і цілковитим невдахою серед батьків".

Нагадаємо, що пасажири літаків та бортпровідники дедалі частіше скаржаться на поведінку людей під час польотів — від гучної музики і сильних запахів до босих ніг та ігнорування правил безпеки.

Також у США запустили систему Apocalypse Early Warning System, яка відстежує польоти приватних літаків мільярдерів на випадок глобальної кризи. Автором проєкту став художник і програміст Кайл Макдональд.