Сеть озадачила новая находка в России. После осушения водохранилища на месте некрополя Ала-Тей, расположенного вблизи Саяно-Шушенской плотины, крупнейшей электростанции в РФ, обнаружили захороненную 2137 лет назад женщину, которая, вероятно, держала в могиле iPhone. Именно такой версии придерживаются сторонники путешествий во времени.

Эту находку в сети назвали "айфоном Наташи", который был обнаружен на месте российской Атлантиды. Многие пользователи соцсети считают, что это является доказательством путешествий во времени, которые уходят корнями на тысячи лет назад до раскрытия тайны, пишет Daily Star.

Женщину обнаружили неожиданно после осушения некрополя Ала-Тей на водохранилище, расположенном вблизи Саяно-Шушенской плотины. Эксперты полагают, что тело принадлежало модной молодой женщине, жившей в эпоху Хунну в сельской местности на юге России.

"Погребение Наташи с айфоном эпохи Хунну остается одним из самых интересных на этом месте. Ее пояс был единственным, украшенным китайскими монетами учжу, что помогло нам его датировать", — сказал доктор Павел Леус, возглавлявший команду археологов в 2019 году, сообщает Live Science.

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Считается, что предмет, который некоторым людям напоминает iPhone, был изготовлен из черного драгоценного камня гагата — разновидности горной породы — с инкрустациями из полудрагоценных камней. Считается, что она на самом деле носила этот предмет в качестве пряжки ремня.

Предмет из могилы возрастом более 2 тысяч лет озадачил пользователей Фото: Скриншот

Этот странный камень также украшен необыкновенными бирюзовыми и красными элементами. Пряжка была найдена в затопленном "некрополе Атлантиды" недалеко от дамбы.

Археологи обнаружили подобные пряжки-гаджеты в трёх соседних могилах.

"Массивная" пряжка, похожая на iPhone, имела отверстия на коротких сторонах, "с двумя круглыми отверстиями с одной стороны для крепления пряжки к ремню и одним овальным отверстием с другой стороны, вероятно, для застежки", — сказали исследователи.

Радиоуглеродный анализ показал, что содержимое могилы датируется периодом между 92 годом до нашей эры и 71 годом нашей эры.

В могиле возрастом более 2 тысяч лет нашли предмет, похожий на iPhone Фото: Скриншот

Известно, что регион Тува представляет собой преимущественно горный массив с живописной сельской местностью. Кроме того, это место отдыха регулярно посещает диктатор Владимир Путин.

В этом районе находятся и другие захоронения доисторических цивилизаций, относящиеся к бронзовому веку и временам Чингисхана. В 2019 году были обнаружены ещё две частично мумифицированные женщины, похороненные вместе с предметами их труда.

Доктор Марина Килуновская из Санкт-Петербургского института материальной истории культуры, возглавляющая Тувинскую археологическую экспедицию, заявила, что это место — настоящая научная сенсация.

"Нам невероятно повезло, что мы обнаружили эти захоронения богатых гуннских кочевников, которые не были тронуты (древними) могильными грабителями", — сказала она.

Учёные признают, что им приходится бороться со временем, чтобы исследовать памятники и спасти бесценные сокровища от повреждения водой под российской Атлантидой.

Напомним, что старая фотография 1917 года из Канады под названием "Последний пикник" вызвала бурную дискуссию в сети. Ведь на снимке один мужчина позирует в футболке и шортах, которые не были характерны для того периода.

Кроме того, загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.