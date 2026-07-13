Не вписується в історію: в "російській Атлантиді" знайшли поховану 2000-річну жінку разом з iPhone

Мережу спантеличила нова знахідка в Росії. Після осушення водосховища на місці некрополя Ала-Тей, яке розташоване поблизу Саяно-Шушенської греблі, найбільшої електростанції в РФ, знайшли поховану 2137-річну жінку, яка тримала в могилі, ймовірно, iPhone. Саме такої версії дотримуються прихильники подорожей у часі.

Цю знахідку назвали у мережі "айфоном Наташі", що була виявлена на місці російської Атлантиди. Багато користувачів соцмережі вважають, що це є доказом подорожей у часі, які сягають тисяч років до розкриття таємниці, пише Daily Star.

Жінку знайшли несподівано після осушення некрополя Ала-Тей на водосховищі, яке розташоване поблизу Саяно-Шушенської греблі. Експерти вважають, що тіло належало модній молодій жінці , яка жила в епоху хунну, у сільській місцевості на півдні Росії.

"Поховання Наташі з айфоном епохи хунну залишається одним із найцікавіших на цьому місці поховання. Її пояс був єдиним, що прикрашеним китайськими монетами учжу, що допомогло нам його датувати", — сказав доктор Павел Леус, який очолював команду археологів у 2019 році, повідомляє Live Science.

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Вважається, що предмет, який деяким людям схожий на iPhone, був виготовлений з чорного дорогоцінного каменю гагат — різновиду гірської породи – з інкрустаціями з напівдорогоцінного каміння. Вважається, що вона насправді носила цей предмет як пряжку ременя.

Предмет із могили віком понад 2 тисячі років спантеличив користувачів Фото: Скріншот

Дивний камінь також має надзвичайні бірюзові та червоні прикраси. Пряжка була знайдена в затопленому "некрополі Атлантиди" поблизу дамби.

Археологи знайшли подібні пряжки-гаджети у трьох сусідніх могилах.

"Масивна" пряжка, схожа на айфон, мала отвори на коротких сторонах, "з двома круглими отворами з одного боку для кріплення пряжки до ременя та одним овальним отвором з іншого боку, ймовірно, для застібки", — сказали дослідники.

Радіовуглецеве дослідження показало, що вміст могили датується періодом між 92 роком до нашої ери та 71 роком нашої ери.

У могилі віком понад 2 тисячі років знайшли предмет, схожий на iPhone Фото: Скріншот

Відомо, що регіон — Тува має переважно гірський масив із мальовничою сільською місцевістю. Також це місце відпочинку регулярно відвідує диктатор Володимир Путін .

У цьому районі розташовані й інші поховання доісторичних цивілізацій, що датуються бронзовою добою та часами Чингісхана. У 2019 році було виявлено ще двох частково муміфікованих жінок, похованих разом із знаряддями їхньої справи.

Доктор Марина Кілуновська з Санкт-Петербурзького інституту матеріальної історії культури, яка очолює Тувинську археологічну експедицію, заявила, що — це місце наукова сенсація.

"Нам неймовірно пощастило, що ми знайшли ці поховання багатих гуннських кочівників, які не були порушені (давніми) грабіжниками могил", — сказала вона.

Вчені визнають, що вони змагаються з часом, щоб дослідити пам'ятки та врятувати безцінні скарби від пошкодження водою під російською Атлантидою.

Нагадаємо, що стара фотографія 1917 року з Канади, під назвою "Останній пікнік", викликала шквал дискусії у мережі. Адже у кадрі один чоловік позує одягнений у футболці та шортах, що не були характерні для того періоду.

Також загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.