Умерла на 120 секунд и вернулась: женщина после остановки сердца рассказала о загробном мире
В разных культурах истории о переживаниях, связанных со смертью, вызывали одновременно восхищение, страх и веру. Сегодня всё больше людей, переживших смерть, открыто рассказывают о том, что они видели, чувствовали или вообще не видели, чтобы объяснить, что значит умереть и вернуться.
В частности, женщина из Великобритании, которую официально признали умершей на две минуты, прежде чем она пришла в себя, рассказала, что она пережила за эти 120 секунд, пишет The Daily Mail.
Сердце Николь Мьюз остановилось после того, как она перенесла ряд серьезных осложнений во время родов.
Она вспомнила, как её "вытащили" из тела и она оказалась в туннеле света, в то время как её физическое тело безжизненно лежало на больничной койке.
49-летний мужчина сказал ей, что после перехода на "ту сторону" ни время, ни страх перестанут существовать.
"Я шла через туннель из синего и белого света — не луч, а коридор, который казался живым. Это не было страшно. Меня как будто звали домой. Свет имел свою температуру, свой оттенок, почти как музыка воды", — рассказала она.
Пройдя сквозь "свет", она сказала, что оказалась в "необъятном сияющем пространстве".
"Цвета были не от мира сего: это были сияющие оттенки серебра, нежные фиолетовые, глубокие сияющие синие — и они не утомляли глаза", — продолжила она.
Николь вспомнила, как её встретили голубокожие существа с человеческими лицами, похожие на тех, что изображены в фильме "Аватар".
Хотя она не понимала их языка, она сказала, что они заставили её почувствовать себя как дома и телепатически передали ей послание о том, что жизнь на самом деле является иллюзией, и мы начинаем жить только тогда, когда умираем.
"Два величественных существа, сидевшие на мраморных тронах, излучали энергию. Их глаза были большими и цвета индиго, полными доброты и понимания. Они выглядели как люди, но у них были нежные жабры на щеках", — рассказала она.
Невозможно доказать, возникли ли эти образы в её сознании или она действительно видела другой мир, но женщина верит, что это правда.
Напомним, что канадская медсестра Джулия Эванс перенесла почти смертельную аллергическую реакцию на лилии в больнице, где она работала, в результате чего у неё остановилось сердце.
Кроме того, женщина, которую в течение 13 минут считали мёртвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.
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