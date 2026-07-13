Умерла на 120 секунд и вернулась: женщина после остановки сердца рассказала о загробном мире

В разных культурах истории о переживаниях, связанных со смертью, вызывали одновременно восхищение, страх и веру. Сегодня всё больше людей, переживших смерть, открыто рассказывают о том, что они видели, чувствовали или вообще не видели, чтобы объяснить, что значит умереть и вернуться.

В частности, женщина из Великобритании, которую официально признали умершей на две минуты, прежде чем она пришла в себя, рассказала, что она пережила за эти 120 секунд, пишет The Daily Mail.

Сердце Николь Мьюз остановилось после того, как она перенесла ряд серьезных осложнений во время родов.

Николь Мьюз Фото: Скриншот

Она вспомнила, как её "вытащили" из тела и она оказалась в туннеле света, в то время как её физическое тело безжизненно лежало на больничной койке.

49-летний мужчина сказал ей, что после перехода на "ту сторону" ни время, ни страх перестанут существовать.

"Я шла через туннель из синего и белого света — не луч, а коридор, который казался живым. Это не было страшно. Меня как будто звали домой. Свет имел свою температуру, свой оттенок, почти как музыка воды", — рассказала она.

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Пройдя сквозь "свет", она сказала, что оказалась в "необъятном сияющем пространстве".

"Цвета были не от мира сего: это были сияющие оттенки серебра, нежные фиолетовые, глубокие сияющие синие — и они не утомляли глаза", — продолжила она.

Николь вспомнила, как её встретили голубокожие существа с человеческими лицами, похожие на тех, что изображены в фильме "Аватар".

Хотя она не понимала их языка, она сказала, что они заставили её почувствовать себя как дома и телепатически передали ей послание о том, что жизнь на самом деле является иллюзией, и мы начинаем жить только тогда, когда умираем.

"Два величественных существа, сидевшие на мраморных тронах, излучали энергию. Их глаза были большими и цвета индиго, полными доброты и понимания. Они выглядели как люди, но у них были нежные жабры на щеках", — рассказала она.

Невозможно доказать, возникли ли эти образы в её сознании или она действительно видела другой мир, но женщина верит, что это правда.

Напомним, что канадская медсестра Джулия Эванс перенесла почти смертельную аллергическую реакцию на лилии в больнице, где она работала, в результате чего у неё остановилось сердце.

Кроме того, женщина, которую в течение 13 минут считали мёртвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.

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