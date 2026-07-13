Померла на 120 секунд і повернулася: жінка після зупинки серця розповіла про потойбіччя

У різних культурах історії про переживання смерті викликали однаково захоплення, страх і віру. Сьогодні все більше тих, хто вижив, відкрито розповідають про те, що вони бачили, відчували або взагалі не бачили, аби пояснити означає померти та повернутися.

Зокрема, жінка з Британії, яку офіційно оголосили мертвою протягом двох хвилин, перш ніж вона повернулася до життя, розповіла, які вона пережила протягом цих 120 секунд, пише The Daily Mail.

Серце Ніколь М'юз зупинилося після того, як вона перенесла низку серйозних ускладнень під час пологів.

Ніколь М'юз Фото: Скріншот

Вона згадала, як її "витягли" з тіла і вона потрапила в тунель світла, поки її фізичне тіло лежало безжиттєво на лікарняному ліжку.

49-річний чоловік сказав їй, що після переходу на "інший бік" ні час, ні страх перестануть існувати.

"Я проходила крізь тунель із синього та білого світла, не промінь, а коридор, який здавався живим. Це не було страшно. Мене ніби кликали додому. Світло мало свою температуру, свій тон, майже як музика води", — розповіла вона.

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Пройшовши крізь "світло", вона сказала, що потрапила до "неосяжного сяючого простору".

"Кольори були не з цього світу, це були сяючі тони срібла, ніжні фіолетові, глибокі сяючі сині — і вони не напружували очі", — продовжила вона.

Ніколь згадала, як її зустріли блакитношкірі істоти з людськими обличчями, схожі на тих, що зображені у фільмі "Аватар".

Хоча вона не розуміла їхньої мови, вона сказала, що вони змусили її почуватися як вдома і телепатично передали їй послання про те, що життя насправді є ілюзією, і ми починаємо жити лише тоді, коли помираємо.

"Дві величні істоти, що сиділи на мармурових тронах, мерехтіли енергією. Їхні очі були великими та кольору індиго, сповнені доброти та впізнавання. Вони виглядали людьми, але мали ніжні зябра на щоках", — розповіла вона.

Чи її мозок викликав у свідомості ці фігури, чи вона справді бачила інший світ, довести неможливо, але жінка вірить, що це правда.

Нагадаємо, що канадська медсестра Джулія Еванс перенесла майже смертельну алергічну реакцію на лілії в лікарні, де вона працювала, в результаті чого у неї зупинилося серце.

Також жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок". Ніколь Керр пам’ятає, як її життя промайнуло перед очима, коли її машина під час ДТП втратила керування, а потім вдарилася об валун, відкинувши її в повітря.

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