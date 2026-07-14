Раздавались взрывы: улитки едва не сожгли целую деревню в Чехии

В Трутновском районе Чехии в деревне загорелся распределительный электрощит. Причиной этого опасного инцидента стали слизни.

Улитки, которые едва не сожгли целую деревню, серьезно напугали местных жителей. Ведь после их "визита" в электрический щит произошло возгорание в распределительной электрощитовой. Об этом переполохе сообщает портал czechia-online.cz.

В сообщении издания говорится, что чрезвычайный инцидент произошел в одном из жилых домов. После поступления сообщения от местных жителей о серии громких взрывов на место прибыли пожарные.

Пожар в деревне в Чехии Фото: Скриншот

Спасатели оперативно локализовали возгорание, произошедшее внутри распределительного электрощита.

После тушения пожара пожарные рассказали, что, когда улитки одновременно коснулись токопроводящих частей, произошло короткое замыкание. Оно привело к сильному нагреву, вспышкам и последующему пожару. Именно эти электрические разряды местные жители приняли за взрывы.

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Напомним, что улитки не только достигают гигантских размеров, но и представляют опасность. Они могут быть переносчиками легочного червя — паразита, способного убивать. Два года назад в некоторых районах Флориды обнаружили улиток-убийц. Некоторые части штата до сих пор находятся на карантине из-за опасности.

Улитки вмешались в парламентские выборы в Бельгии. Кроме того, целлюлоза — растительный материал, из которого изготавливается бумага с напечатанным на ней приглашением на избирательные участки, — очень нравится улиткам. Чтобы проголосовать, бельгийцам приходится получать дубликаты в мэрии.