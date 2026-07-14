Раздавались взрывы: улитки едва не сожгли целую деревню в Чехии
В Трутновском районе Чехии в деревне загорелся распределительный электрощит. Причиной этого опасного инцидента стали слизни.
Улитки, которые едва не сожгли целую деревню, серьезно напугали местных жителей. Ведь после их "визита" в электрический щит произошло возгорание в распределительной электрощитовой. Об этом переполохе сообщает портал czechia-online.cz.
В сообщении издания говорится, что чрезвычайный инцидент произошел в одном из жилых домов. После поступления сообщения от местных жителей о серии громких взрывов на место прибыли пожарные.
Спасатели оперативно локализовали возгорание, произошедшее внутри распределительного электрощита.
После тушения пожара пожарные рассказали, что, когда улитки одновременно коснулись токопроводящих частей, произошло короткое замыкание. Оно привело к сильному нагреву, вспышкам и последующему пожару. Именно эти электрические разряды местные жители приняли за взрывы.
Напомним, что улитки не только достигают гигантских размеров, но и представляют опасность. Они могут быть переносчиками легочного червя — паразита, способного убивать. Два года назад в некоторых районах Флориды обнаружили улиток-убийц. Некоторые части штата до сих пор находятся на карантине из-за опасности.
Улитки вмешались в парламентские выборы в Бельгии. Кроме того, целлюлоза — растительный материал, из которого изготавливается бумага с напечатанным на ней приглашением на избирательные участки, — очень нравится улиткам. Чтобы проголосовать, бельгийцам приходится получать дубликаты в мэрии.