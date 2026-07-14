Лунали вибухи: равлики ледь не спалили ціле село у Чехії

В Трутновському районі Чехії в селі загорівся розподільчий електрощит. А причиною цього небезпечного інциденту стали слимаки.

Равлики, які мало спалили ціле село, серйозно налякали місцевих жителів. Адже після їх візиту до щитка сталося займання на розподільчій електрощитовій. Про цей переполох повідомляє портал czechia-online.cz.

У повідомленні видання йдеться, що надзвичайний інцидент трапився в одному з житлових будинків. Після повідомлення від місцевих жителів про серію гучних вибухів на місце прибули пожежники.

Пожежа у селі в Чехії Фото: Скріншот

Рятувальники оперативно локалізували займання, що сталося всередині розподільчого електрощита.

Після ліквідації загоряння вогнеборці розповіли, що коли слимаки одночасно торкнулися струмопровідних частин, сталося коротке замикання. Воно призвело до сильного нагрівання, спалахів і подальшої пожежі. Саме ці електричні розряди місцеві жителів сприйняли як вибухи.

Відео дня

Нагадаємо, що равлики не лише мають гігантські розміри, але й несуть небезпеку. Вони можуть переносити легеневого хробака — паразита, здатного вбивати. Два роки тому у деяких районах Флориди виявили равликів-вбивць. Деякі частини штату досі перебувають на карантині через небезпеку.

Равлики втрутилися в парламентські вибори в Бельгії. Також целюлоза, рослинний матеріал, з якого складається папір із надрукованим на ньому запрошенням на виборчі дільниці, дуже до смаку равликам. Щоб проголосувати, бельгійцям доводиться брати в мерії дублікати.