Надо с ними расстаться: ссора пары на ЧС, где мужчина кормил другую женщину, стала вирусной в сети

Видео, на котором пара ссорится на трибунах чемпионата мира, стало вирусным. Ведь этот инцидент напомнил историю, произошедшую почти год назад во время концерта Coldplay.

Тогда камера запечатлела роман между женатым генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и руководителем отдела кадров компании Кристин Кэбот, пишет издание New York Post.

На видео, которое широко распространилось в TikTok и X, видна группа южноафриканских болельщиков, одетых в атрибутику команды, которые размахивают флагами на трибунах. На кадрах заметно, что у женщины, похоже, возникли проблемы со своим партнером.

Ссора пары на ЧМ-2026

Во время матча против Южной Кореи в Монтеррее, Мексика, женщина пытается привлечь внимание мужчины, который смотрит в свой телефон. Её это явно беспокоит

Пользователи социальных сетей утверждают, что мужчина вел себя пренебрежительно.

Відео дня

Пока продолжается ссора, мужчина продолжает танцевать и подбадривать себя, а также даже кормит едой другую женщину, стоящую рядом с ним, в то время как его партнерша сидит на своём месте с огорчённым видом.

Видео со ссорой пары на футбольном матче стало вирусным в TikTok Фото: Скриншот

В комментариях многие требовали, чтобы женщина "подала на развод".

"Как я могу подать на развод от имени другого человека?"

"Я чувствовала, как её сердце сжалось в животе, потому что я тоже женщина"

Другие предполагали, что он, возможно, делал ставки на игру или переписывался с другой женщиной.

Между тем многие зрители не могли смириться с тем, что оператор задержался на паре больше минуты, назвав их "интересными".

"Оператор проявил большой интерес"

"По-видимому, это тот самый оператор Coldplay"

Несмотря на то, что видео набрало миллионы просмотров, никаких дополнительных подробностей, которые бы объяснили, что именно произошло между ними, не появилось.

Напомним, что руководитель ИТ-компании Astronomer случайно оказался на курьезном видео с концерта рок-группы Coldplay. На видео видно, как фронтмен Крис Мартин направил "камеру поцелуев" на пару зрителей, которые прижимались друг к другу. Выяснилось, что мужчина был на концерте не с женой, а с любовницей с работы.

Также стало известно, что после скандала Энди Байрон, генеральный директор компании Astronomer, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, ушел в отставку после того, как его застали в интимной связи с главой отдела кадров Кристин Кебот на концерте Coldplay.