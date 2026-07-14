Має розлучитися з ними: сварка пари на ЧС, де чоловік годував іншу жінку, стала вірусною у мережі

Відео, на якому пара свариться на трибунах чемпіонату світу, стало вірусним. Адже цей інцидент нагадав історію, коли під час концерту Coldplay майже рік тому.

Тоді камера зафіксувала роман одружених генерального директора компанії Astronomer Енді Байрона та керівницю відділу кадрів компанії Крістін Кебот, пише видання New York Post.

На відео, яке широко поширили в TikTok та X, видно групу південноафриканських уболівальників, одягнених у командну символіку, які розмахують прапорами на трибунах. На кадрах помітно, що жінка, здається, має проблеми зі своїм партнером.

Сварка пари на ЧС 2026

Під час матчу проти Південної Кореї в Монтерреї, Мексика, жінка намагається привернути увагу чоловіка, який дивиться у свій телефон. Її помітно це непокоїть

Користувачі соцмереж стверджують, що чоловік здавався зневажливим.

Відео дня

Поки сварка триває, чоловік продовжує танцювати та підбадьорювати себе і навіть годує їжею іншу жінку, яка стоїть поруч із ним, поки його партнерка сидить на своєму місці із засмученим виглядом.

Відео зі сваркою пари на футбольному матчі стало вірусним у TikTok Фото: Скріншот

У коментарях багато, хто вимагав, щоб жінка "подала на розлучення".

"Як я можу подати на розлучення за когось іншого?"

"Я відчувала, як її серце стиснулося в животі, бо я теж жінка"

Інші припускали, що він, можливо, робив ставки на гру або переписувався з іншою жінкою.

Тим часом багато глядачів не могли змиритися з тим фактом, що оператор затримався на парі більше хвилини, назвавши їх "цікавими".

"Оператор був дуже зацікавлений"

"Мабуть, це той самий оператор Coldplay"

Незважаючи на те, що відео зібрало мільйони переглядів, жодних додаткових подробиць, які б пояснили, що саме сталося між ними, не з'явилося.

Нагадаємо, що керівник ІТ-компанії Astronomer випадково з'явився на курйозному відео з концерту рок-гурту Coldplay. На відео бачимо, як фронтмен Кріс Мартін навів "камеру поцілунків" на пару глядачів, які притискались один до одного. З'ясувалось, що чоловік був на концерті не з дружиною, а з коханкою з роботи.

Також стало відомо, що після скандалу Енді Байрон, СЕО компанії Astronomer, що займається розробкою штучного інтелекту, після того, як його заскочили за інтимним зв'язком із главою відділу кадрів Крістін Кебот на концерті Coldplay, пішов у відставку.