Ходят и шатаются: "пьяные" чайки появились на улицах европейской страны

У прибрежных городов Великобритании заметили шатающихся чаек. Эксперты говорят, что такое случается, когда они наедаются летающими муравьями. Ведь птицы могли "напиться" муравьиной кислоты, которую выделяют насекомые.

Птицы часто питаются насекомыми, которые активизировались из-за сильной летней жары. Странных чаек заметили в окрестностях прибрежных городов Саффолка — Лоустофта и Олдборо, пишет издание Daily Star.

Почему чайки пьянеют?

Доктор Виола Росс-Смит из Британского фонда орнитологии предполагает, что чайки опьянели от кислоты, выделяемой муравьями.

Ведь известно, что муравьи выделяют муравьиную кислоту в качестве средства защиты, когда им угрожает опасность, а употребление достаточного количества муравьев приведет к тому, что птицы начнут шататься.

"Муравьи вырабатывают муравьиную кислоту, и поскольку это слабый токсин, чайки могут вести себя немного неловко и выглядеть пьяными. Гипотеза заключается в том, что муравьиная кислота воздействует на них так же, как этанол воздействует на нас", — сказала исследовательница.

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Летающие муравьи особенно активны примерно в середине июля, когда они образуют новые колонии.

Об этом также пишут другие британские издания.

"Вы действительно видите стаи чаек, которые ходят по дороге и шатаются по тротуару, мешая машинам. Обычно это смелые птицы, которые не боятся людей. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь проверил эту теорию и посмотрел, опьяняет ли муравьиная кислота чаек", — сообщает Mirror.

Доктор Росс-Смит заявила, что общественности не стоит беспокоиться, если она заметит такую птицу, но следует обратиться за помощью, если чайка выглядит больной.

Напомним, что изменение климата приводит к нагреванию океанов Земли и заставляет обитающих в них существ менять свои привычки. Эксперты предупреждают, что побочным эффектом этого может стать появление больших белых акул на британских пляжах.

Кроме того, рекордная жара сказалась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды. Только за последнюю неделю июня уровень воды снизился на 10 сантиметров.