Ходять та хитаються: "п'яні" чайки з'явилися на вулицях європейської країни

Біля прибережних міст Британії помітили чайок, які хиталися. Експерти кажуть, що таке трапляється, коли вони наїлися літаючих мурах. Адже птахи могли "напитися" мурашиної кислоти, яку виділяють комахи.

Птахи часто харчуються комахами, які активізувалися через надмірну літню спеку. Дивних чайок помітили навколо прибережних міст Саффолка Лоустофт та Олдборо, пише видання Daily Star.

Чому чайки стають п'яними?

Доктор Віола Росс-Сміт з Британського фонду орнітології припускає, що чайки сп'яніли від кислоти, яку виділяють мурахи.

Адже відомо, мурахи виділяють мурашину кислоту як форму захисту, коли їм загрожує небезпека, а споживання достатньої кількості мурах призведе до того, що птахи почнуть хитатися.

"Мурахи виробляють мурашину кислоту, і оскільки це легкий токсин, чайки можуть поводитися трохи запаморочено та виглядати п’яними. Гіпотеза полягає в тому, що мурашина кислота впливає на них так само, як етанол впливає на нас", — сказала дослідниця.

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Літаючі мурахи особливо активні приблизно в середині липня, коли вони утворюють нові колонії.

Про те також пишуть інші видання Британії.

"Ви справді бачите зграї чайок, що ходять дорогою та хитаються на тротуарі, заважаючи машинам. Зазвичай це сміливі птахи, які не цураються людей. Я б дуже хотів, щоб хтось перевірив цю теорію та подивився, чи мурашина кислота п'янить чайок", — повідомляє Mirror.

Доктор Росс-Сміт заявила, що громадськість не повинна хвилюватися, якщо помітить такого птаха, але повинна звернутися за допомогою, якщо чайка виглядає хворою.

Нагадаємо, що зміна клімату нагріває океани Землі та змушує істот, які там живуть, змінювати свої звички. Експерти попереджають, що побічним ефектом цього може бути вторгнення великих білих акул на британські пляжі.

Також рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів Цельсія. Відтак, водойма за останні дні втратила мільярди літрів води. Тільки за останній тиждень червня рівень води знизився на 10 сантиметрів.