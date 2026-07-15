Хот-доги, бургеры и пиво: блогер подсчитал, во сколько ему обошелся один матч ЧМ-2026

В этом году множество болельщиков отправились за океан, чтобы поддержать свои команды во время Чемпионата мира по футболу; среди них — известный английский кулинарный обозреватель "Big Daddy B".

Блогер с аудиторией в 265 000 подписчиков стал известен благодаря обзорам ресторанов и дегустациям новых блюд. Поэтому он решил узнать, что едят болельщики чемпионата мира и сколько это стоит, пишет Daily Star.

Мужчина опубликовал соответствующий видеоролик под названием "Стоимость всего, что я съел и выпил на Чемпионате мира".

Он пояснил, что блюда, которые он демонстрировал, были специально приготовлены для матча сборной Англии против Панамы, который состоялся на стадионе "МетЛайф" в Нью-Йорке. Все блюда он оценивал по 10-балльной шкале.

Блогер оценил еду на ЧС

Он вспомнил, что сначала ему очень хотелось чили-дога, но у них были только "колумбийские хот-доги", которые для него были новинкой.

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Эта еда обошлась инфлюенсеру в 10 долларов. Он охарактеризовал её как "острую" и "взрывную", высоко оценив вкус говяжьей колбасы. Он поставил колумбийскому хот-догу впечатляющие 8,5 из 10 баллов.

Блогер упомянул, что он сопроводил это двумя бутылками пива, что обошлось ему в 32 доллара.

Следующим в его списке был Smash Burger за 10 долларов, но он счёл бургер "сухим и пережаренным", поэтому поставил ему среднюю оценку — 5 баллов из 10. Также он выпил ещё две бутылки пива за дополнительные 32 доллара.

Войдя на стадион, он купил филадельфийский чизстейк за 16 долларов.

"Он был не очень вкусный, совсем не похож на те, что я ел в Филадельфии", — признался он, поставив ему оценку 6,5 из 10.

В поисках чего-нибудь сладкого он потратил 16 долларов на две упаковки M&M's и печенье с шоколадной крошкой, наслаждаясь ими, не вставая со своего места.

"Они были неплохи, 8 из 10", — прокомментировал он.

К тому же он заказал к десерту две кружки пива ещё на 32 доллара.

Во время перерыва он пошёл и купил ещё две пива за 32 доллара, в результате чего его общие расходы составили 180 долларов.

После этого Big Daddy B спросил у своих подписчиков, считают ли они, что потраченные им деньги "стоили того". Многие из его подписчиков признались, что да.

"Такой редкий случай — нужно было себя побаловать".

"Конечно, это того стоит. Путешествие, которое бывает раз в жизни. Если у вас есть такая возможность, воспользуйтесь ею".

Как известно, Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и продлится до этого воскресенья, 19 июля. Турнир, который совместно проводят США, Канада и Мексика в 16 городах, является крупнейшим в истории.

Напомним, что в Перу сотни детей назвали в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Кроме того, видео, на котором пара ссорится на трибунах чемпионата мира, стало вирусным. Ведь этот инцидент напомнил историю, произошедшую почти год назад во время концерта Coldplay.