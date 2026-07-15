Хот-доги, бургери і пиво: блогер порахував, у скільки йому обійшовся один матч ЧС-2026

Цього року безліч уболівальників вирушили через океан, щоб підтримати свої команди під час Чемпіонату світу з футболу, серед них відомий англійський кулінарний оглядач "Big Daddy B".

Блогер з аудиторією в 265 000 підписників, став відомим завдяки оглядам ресторанів та куштуючи нові страви. Тож він вирішив діхнатися, що їдять вболівальники чемпіонату світу та скільки це коштує, пише Daily Star.

Чоловік опублікував відповідний відеоролик під назвою "Вартістю всього, що я з'їв і випив на Чемпіонаті світу".

Він пояснив, що їжа, яку він демонстрував, була спеціально з матчу збірної Англії проти Панами, який відбувся на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Йорку. Усю їжу він оцінював по 10-й шкалі.

Блогер оцінив їжу на ЧС

Він згадав, що спочатку йому дуже хотілося чилі-дога, але в них були лише "колумбійські хот-доги", які для нього були новинкою.

Відео дня

Ця їжа коштувала інфлюенсеру 10 доларів. Він описав її як "запальну" та "вибухову", високо оцінивши смак яловичої ковбаси. Він поставив колумбійському хот-догу вражаючі 8,5 з 10 балів.

Блогер згадав, що він поєднав це з двома пляшками пива, що коштувало йому 32 долари.

Наступним у його списку був Smash Burger за 10 доларів, але він вважав бургер "сухим і пересмаженим", тому поставив йому посередню оцінку 5 балів з10. Також випив ще дві пляшки пива за додаткові 32 долари.

Зайшовши на стадіон, він придбав філадельфійський чізстейк за 16 доларів.

"Він був не дуже смачний, зовсім не схожий на ті, що я їв у Філадельфії", — зізнався він, поставивши йому оцінку 6,5 з 10.

У пошуках чогось солодкого він витратив 16 доларів на два випічки M&M's та печиво з шоколадною крихтою, насолоджуючись ними зі свого місця.

"Вони були непогані, 8/10", — прокоментував він.

Знову ж таки, він запитив свій десерт двома кухлями пива ще за 32 долари.

Під час перерви він пішов і купив ще два пива за 32 долари, довівши свої загальні витрати до 180 доларів.

Після того Big Daddy B запитав своїх підписників, чи вважають вони витрати, які він витратив, "вартими того"? Багато хто з його підписників зізнався, що так.

"Особлива нагода, треба було себе побалувати".

"Звичайно, воно того варте. Подорож, яка трапляється раз у житті. Якщо у вас є така можливість, витрачайте її".

Відомо, що Чемпіонат світу з футболу 2026 року розпочався 11 червня і триватиме до цієї неділі 19 липня. Турнір, який спільно проводять США, Канада та Мексика у 16 ​​містах, є найбільшим в його історії.

Нагадаємо, що у Перу сотні дітей назвали на честь нападника Норвегії Ерлінга Холанда.

Також відео, на якому пара свариться на трибунах чемпіонату світу, стало вірусним. Адже цей інцидент нагадав історію, коли під час концерту Coldplay майже рік тому.