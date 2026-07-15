Впервые золотых рыбок официально признали "разумными существами": что известно о громком судебном процессе

В Аргентине состоялось необычное судебное заседание. Ведь в суде рассматривалось дело о двух золотых рыбках, которых признали "разумными существами". Именно это позволило спасти их от жестоких условий содержания.

В одном из судов Аргентины решалась судьба двух золотых рыбок, которые жили в витрине суши-ресторана в престижном районе Буэнос-Айреса, пишет портал CNN.

По информации источника в СМИ, аквариум был открыт для уличного шума, прямых солнечных лучей и постоянного контакта с посетителями. Именно эти условия, по мнению зоозащитников, были жестокими для рыбок.

Соответствующий иск в суд подала неправительственная организация "Пустые клетки", утверждая, что условия содержания рыбок нарушают закон о жестоком обращении с животными.

После рассмотрения дела суд вынес решение, удовлетворившее требования зоозащитников. После этого рыбок переместили из 40-литровой витрины в специализированный аквариум объемом 2500 литров под опеку эксперта Карлоса Хосе Аги.

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Кроме того, в решении суда говорится, что золотые рыбки Феде и Магуи являются "разумными существами".

Напомним, что исследователи опровергли миф о том, что память золотой рыбки длится всего 3 секунды — на самом деле они помнят годы своей жизни.

Ранее "Фокус" писал о том, что ученые в Израиле научили золотую рыбку управлять аквариумом на колесах. Записи камеры, фиксирующей движение рыбы, показали, что мозг морских и наземных животных оснащён схожими биологическими программами для навигации в пространстве. Предполагается, что это поможет людям осваивать космос.