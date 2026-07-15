Уперше золотих рибок офіційно визнали "розумними істотами": що відомо про гучний суд

Незвичне судове засідання пройшло в Аргентині. Адже на суді розглядалася справа щодо двох золотих рибок, яких було визнано "розумними істотами". Саме це дозволило їх врятувати від жорстоких умов утримання.

В одному із судів Аргентині вирішували долю двох золотих рибок, які жили у вітрині суші-ресторану в престижному районі Буенос-Айреса, пише портал CNN.

За інформацією джерела ЗМІ, акваріум був відкритий для вуличного шуму, прямих сонячних променів та постійного контакту з відвідувачами. Саме ці умови, на думку зоозахисників, було жорстокими для рибок.

Відповідний позов до суду подала неурядова організація "Порожні клітки", стверджуючи, що умови утримання рибок порушують закон про жорстоке поводження з тваринами.

Після розгляду справи суд виніс рішення, яке задовольнило вимови зоозахисників. Після цього рибок перемістили з 40-літрової вітрини у спеціалізований акваріум об’ємом 2500 літрів під опіку експерта Карлоса Хосе Аги.

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Також в рішенні суду йдеться, що золоті рибки Феде та Магуї є "розумними істотами".

Нагадаємо, що дослідники спростували міф про те, що пам'ять золотої рибки триває всього 3 секунди — насправді, вони пам'ятають роки свого життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені в Ізраїлі навчили золоту рибку водити акваріум на колесах. Зйомки камери, яка фіксує рух риби, показали, що мозок морських і наземних тварин оснащений подібними біологічними програмами для навігації в просторі. Передбачається, що це допоможе людям освоювати космос.