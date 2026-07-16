Ядовитый дым окутал Нью-Йорк за три дня до финала ЧМ-2026: появились жуткие фото

В Канаде горят лесные массивы, из-за чего ядовитый дым охватил город в США. Инцидент произошел за три дня до финала Чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля на стадионе "Нью-Йорк-Нью-Джерси". В дыму весь штат Нью-Йорк, включая город.

Власти объявили предупреждение об очень плохом качестве воздуха из-за дыма от более чем 100 лесных пожаров в Канаде, пишет издание Bild.

В отчете соответствующих служб отмечалось, что "по всему штату ожидается дым и затуманенное небо, а также пиковые уровни загрязнения, связанного с дымом". Также сообщается, что мелкие твёрдые частицы дыма от лесных пожаров могут вызвать одышку, кашель, головокружение или усталость, а также усугубить сердечные и легочные заболевания и другие хронические проблемы со здоровьем.

Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк оказался в дыму Фото: Скриншот

Американские эксперты рекомендуют населению ограничить или избегать активного отдыха на свежем воздухе, носить маску на улице и поддерживать чистоту воздуха в помещении, держа окна закрытыми и используя очиститель воздуха или кондиционер.

Відео дня

Пожары в Канаде перекинулись на США Фото: Скриншот

Пожары в Канаде: в Торонто объявлено предупреждение

Из-за сильных лесных пожаров канадский мегаполис Торонто также зафиксировал в среду "наихудший уровень качества воздуха". Столбы дыма поднялись над городом и далее распространились на северо-восток Соединённых Штатов, где они затмили небо.

Канадское агентство по охране окружающей среды оценило индекс качества воздуха в Торонто на 10+, что указывает на "очень высокий риск".

Город Торонто отменил Фестиваль болельщиков ФИФА и публичный просмотр матча чемпионата мира по футболу между Англией и Аргентиной из-за плохого качества воздуха. По прогнозам, опасные условия могут сохраняться до четверга.

Пожары в Канаде Фото: Скриншот

В Канаде сгорело 1,9 миллиона гектаров леса

Сами лесные пожары бушуют в малонаселённых районах в сотнях километров от Торонто и не представляют прямой угрозы для городов. По данным правительства, в среду по всей стране произошло около 835 пожаров, 112 из которых считались "вышедшими из-под контроля". На данный момент площадь выгоревших территорий составляет 1,9 миллиона гектаров.

Эксперты прогнозируют, что из-за изменения климата подобные события будут происходить чаще.

"Я ожидаю, что в ближайшие десятилетия это будет происходить чаще, поэтому городам и жителям нужно готовиться к этому в будущем", — сказал Грег Эванс, профессор Университета Торонто.

Напомним, что утром 7 июля несущие стальные колонны небоскреба, расположенного рядом с зданием "Крайслер-билдинг" и Центральным вокзалом Нью-Йорка, прогнулись, что привело к обрушению нескольких из 38 этажей.

Кроме того, 1 июля двое блогеров-экстремалов без страховки поднялись на шпиль нью-йоркского Эмпайр-Стейт-Билдинг, где на высоте более 443 метров сделали публичное предложение руки и сердца.