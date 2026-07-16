Отруйний дим накрив Нью-Йорк за три дні до фіналу ЧС-2026: з'явилися моторошні фото
У Канаді горять лісові масиви через це отруйний дим охопив місто у США. Інцидент стався за три дні до фіналу Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня на стадіоні Нью-Йорк-Нью-Джерсі У диму весь штат Нью-Йорк, включаючи місто.
Влада оголосила попередження про дуже погану якість повітря через дим від понад 100 лісових пожеж у Канаді, пише видання Bild.
У звіті відповідних служб зазначалося, що "по всьому штату очікується дим і туманне небо, а також пікові рівні забруднення, пов’язаного з димом". Також повідомляється, що дрібні тверді частинки від диму від лісових пожеж можуть спричинити задишку, кашель, запаморочення або втому, а також погіршити серцеві та легеневі захворювання та інші хронічні проблеми зі здоров’ям.
Американські експерти радять населенню обмежити або уникати активного відпочинку на свіжому повітрі, носити маску для обличчя на вулиці та підтримувати чистоту повітря в приміщенні, тримаючи вікна зачиненими та використовуючи очищувач повітря або кондиціонер.
Пожежі у Канаді: у Торонто оголошено попередження
Через сильні лісові пожежі канадський мегаполіс Торонто також зафіксував у середу "найгірший рівень якості повітря". Стовпи диму піднялися над містом і далі поширилися на північний схід Сполучених Штатів, де вони затьмарили небо.
Канадське агентство з охорони навколишнього середовища оцінило індекс якості повітря в Торонто на 10+, що вказує на "дуже високий ризик".
Місто Торонто скасувало Фестиваль уболівальників FIFA та публічний перегляд матчу чемпіонату світу з футболу між Англією та Аргентиною через погану якість повітря. Прогнози показують, що небезпечні умови можуть тривати до четверга.
У Канаді згоріло 1,9 мільйона гектарів лісу
Самі лісові пожежі вирують у малонаселених районах за сотні кілометрів від Торонто та не становлять прямої загрози для міст. За даними уряду, у середу по всій країні сталося близько 835 пожеж, 112 з яких вважалися "поза контролем". Наразі вигоріла площа становить 1,9 мільйона гектарів.
Експерти прогнозують, що такі події траплятимуться частіше через зміну клімату.
"Я очікую, що це траплятиметься частіше в найближчі десятиліття, тому містам і мешканцям потрібно готуватися до цього в майбутньому", — сказав Грег Еванс, професор Університету Торонто.
Нагадаємо, що 7 липня вранці несучі сталеві колони хмарочоса поблизу будівлі Крайслер-Білдінг та Центрального вокзалу Нью-Йорка прогнулися, що призвело до обвалу кількох із 38 поверхів.
Також 1 липня, двоє блогерів-екстремалів без страховки піднялися на шпиль нью-йоркського Емпайр-Стейт-Білдінг, де на висоті понад 443 метри зробили публічну пропозицію одружитися.