Отруйний дим накрив Нью-Йорк за три дні до фіналу ЧС-2026: з'явилися моторошні фото

У Канаді горять лісові масиви через це отруйний дим охопив місто у США. Інцидент стався за три дні до фіналу Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня на стадіоні Нью-Йорк-Нью-Джерсі У диму весь штат Нью-Йорк, включаючи місто.

Влада оголосила попередження про дуже погану якість повітря через дим від понад 100 лісових пожеж у Канаді, пише видання Bild.

У звіті відповідних служб зазначалося, що "по всьому штату очікується дим і туманне небо, а також пікові рівні забруднення, пов’язаного з димом". Також повідомляється, що дрібні тверді частинки від диму від лісових пожеж можуть спричинити задишку, кашель, запаморочення або втому, а також погіршити серцеві та легеневі захворювання та інші хронічні проблеми зі здоров’ям.

Через пожежі в Канаді Нью-Йорк опинився в диму Фото: Скріншот

Американські експерти радять населенню обмежити або уникати активного відпочинку на свіжому повітрі, носити маску для обличчя на вулиці та підтримувати чистоту повітря в приміщенні, тримаючи вікна зачиненими та використовуючи очищувач повітря або кондиціонер.

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Пожежі в Канаді дісталися США Фото: Скріншот

Пожежі у Канаді: у Торонто оголошено попередження

Через сильні лісові пожежі канадський мегаполіс Торонто також зафіксував у середу "найгірший рівень якості повітря". Стовпи диму піднялися над містом і далі поширилися на північний схід Сполучених Штатів, де вони затьмарили небо.

Канадське агентство з охорони навколишнього середовища оцінило індекс якості повітря в Торонто на 10+, що вказує на "дуже високий ризик".

Місто Торонто скасувало Фестиваль уболівальників FIFA та публічний перегляд матчу чемпіонату світу з футболу між Англією та Аргентиною через погану якість повітря. Прогнози показують, що небезпечні умови можуть тривати до четверга.

Пожежі в Канаді Фото: Скріншот

У Канаді згоріло 1,9 мільйона гектарів лісу

Самі лісові пожежі вирують у малонаселених районах за сотні кілометрів від Торонто та не становлять прямої загрози для міст. За даними уряду, у середу по всій країні сталося близько 835 пожеж, 112 з яких вважалися "поза контролем". Наразі вигоріла площа становить 1,9 мільйона гектарів.

Експерти прогнозують, що такі події траплятимуться частіше через зміну клімату.

"Я очікую, що це траплятиметься частіше в найближчі десятиліття, тому містам і мешканцям потрібно готуватися до цього в майбутньому", — сказав Грег Еванс, професор Університету Торонто.

Нагадаємо, що 7 липня вранці несучі сталеві колони хмарочоса поблизу будівлі Крайслер-Білдінг та Центрального вокзалу Нью-Йорка прогнулися, що призвело до обвалу кількох із 38 поверхів.

Також 1 липня, двоє блогерів-екстремалів без страховки піднялися на шпиль нью-йоркського Емпайр-Стейт-Білдінг, де на висоті понад 443 метри зробили публічну пропозицію одружитися.