11 минут ее возвращали к жизни: женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

Жительница Канзаса рассказала свою историю о том, что она видела во время клинической смерти, пока врачи в течение 11 минут боролись за её жизнь.

Шарлотта Холмс, которой на тот момент было 68 лет и которая была прабабушкой, рассказала, что её история началась во время планового обследования сердца у кардиолога в сентябре 2019 года, пишет издание The Daily Mail.

Когда её артериальное давление резко подскочило до 234 на 134, врачи сказали ей, что у неё будет сердечный приступ

"Либо у вас снова инсульт, либо у вас вот-вот случится сердечный приступ", — вспоминала она.

В то время как врачи боролись за её жизнь. Женщина рассказала, что ей пришлось совершить путешествие "в рай" и экскурсию "на край ада", которую, по её словам, проводил сам Бог в качестве урока, который её попросили передать живым.

Відео дня

"Я находилась над своим телом. Я видела, как они делали непрямой массаж грудной клетки. Я видела их — всех медсестёр вокруг. Я чувствовала запах самых прекрасных цветов, которые я когда-либо ощущала. А потом я услышала музыку. Когда я открыла глаза, я поняла, где я. Я поняла, что я в раю", — рассказала она.

Шарлотта рассказала о своём состоянии "отсутствия страха" и лишь "чистой радости".

Шарлотта Холмс Фото: Скриншот

По её словам, они встретили более молодых, но более здоровых версий умерших членов семьи.

"Я видела свою маму. Я видела своего папу. Я видела свою сестру. Я видела членов семьи, стоявших позади. Я видела святых. Они не выглядели старыми. Они не выглядели больными. Никто из них не носил очков. За спинами моей мамы и папы стоял такой яркий свет. Я не могла смотреть на него. Такой яркий", — вспоминал Холмс.

После короткого воссоединения с ребенком, которого она потеряла на пятом с половиной месяце беременности, Холмс вспомнила, что затем Бог повел ее по более мрачному, но более познавательному пути.

"Бог привёл меня к краю ада. Я посмотрела вниз и почувствовала запах гнилой плоти. И крики. После того как я увидела красоту рая, контраст с увиденным адом оказался почти невыносимым", — вспоминал Холмс.

По её мнению, Бог намеревался показать ей ужасы, сопутствующие жизни за пределами этого мира.

"Я слышала, как мой отец сказал: „У тебя есть время вернуться и поделиться“, — вспомнила она.

Шарлотта и её муж Дэнни рассказали, что после сердечного приступа она полностью выздоровела и была выписана из больницы после двух недель наблюдения.

Напомним, что женщина из Великобритании, которую официально признали умершей на две минуты, прежде чем она вернулась к жизни, рассказала, что она пережила за эти 120 секунд.

Кроме того, женщина, которую в течение 13 минут считали мертвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к специалисту.