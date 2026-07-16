11 хвилин її повертали до життя: жінка пережила клінічну смерть і розповіла про потойбіччя

Мешканка Канзасу розповіла свою історію про те, що вона бачила під час клінічної смерті. Поки лікарі 11-хвилин боролися за її життя.

Шарлотта Голмс, яка на той час була 68-річною прабабусею, розповіла, що її історія розпочалася під час планового огляду серця у кардіолога у вересні 2019 року, пише видання The Daily Mail.

Коли її артеріальний тиск різко підскочив до 234 зі 134, лікарі сказали їй, що у неї буде серцевий напад

"Або у вас знову інсульт, або у вас ось-ось буде серцевий напад", — згадувала вона.

Поки за її життя боролися лікарі. Жінка розповіла, що у неї відбулася подорож "до раю" та екскурсія "на край пекла", яку, за її словами, вів сам Бог як урок, який її попросили передати живим.

"Я була вище свого тіла. Я бачила, як вони роблять непрямий масаж грудної клітки. Я бачила їх, усіх медсестер навколо. Я відчувала запах найгарніших квітів, які я коли-небудь відчувала. А потім я почула музику. Коли я розплющив очі, я зрозумів, де я. Я зрозумів, що я в раю", — розповіла вона.

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Шарлотта розповіла про свій стан "відсутності страху" та лише "чистої радості".

Шарлотта Голмс Фото: Скріншот

За її словами, зустріли молодші, але здоровіші версії померлих членів сім'ї.

"Я бачив свою маму. Я бачив свого тата. Я бачив свою сестру. Я бачив членів родини, що стояли позаду. Я бачив святих. Вони не виглядали старими. Вони не виглядали хворими. Ніхто з них не носив окулярів. Позаду моїх мами й тата стояло таке яскраве світло. Я не могла дивитися на нього. Таке яскраве", — згадував Холмс.

Після короткого возз'єднання з дитиною, яку вона втратила на п'ятому з половиною місяці вагітності, Голмс згадала, що потім Бог повів її темнішим, але більш пізнавальним шляхом.

"Бог повів мене на край пекла. Я подивилася вниз і відчула запах гнилої плоті. І крики. Після того, як я побачив красу раю, контраст побаченого пекла майже нестерпний", — згадував Холмс.

На її думку, Бог мав намір показати їй жахи, які супроводжують поза іншими життям.

"Я чула, як мій батько сказав: "У тебе є час повернутися і поділитися", — згадала вона.

Шарлотта та її чоловік Денні розповіли, що вона після серцевого нападу повністю одужала та була виписана з лікарні після двох тижнів спостереження.

Нагадаємо, що жінка з Британії, яку офіційно оголосили мертвою протягом двох хвилин, перш ніж вона повернулася до життя, розповіла, які вона пережила протягом цих 120 секунд.

Також жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок". Ніколь Керр пам’ятає, як її життя промайнуло перед очима, коли її машина під час ДТП втратила керування, а потім вдарилася об валун, відкинувши її в повітря.

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