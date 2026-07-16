Инфлюенсер-бодибилдер внезапно скончался после тренировки в зале: готовился к серьезным соревнованиям
35-летний инфлюенсер в сфере бодибилдинга Майлсон Араужо готовился к соревнованиям и, только что закончив тренировку, внезапно скончался в своём доме в городе Алагойньяс в Бразилии.
Профессиональный спортсмен потерял сознание и внезапно скончался после возвращения домой с тренировки, пишет издание The Mirror.
Известно, что Майсон Араужо активно готовился к крупным профессиональным соревнованиям.
35-летний мужчина сразу почувствовал себя плохо и, вернувшись с тренировки, позвал на помощь родителей. Его мать, которая является профессиональной медсестрой, попыталась провести сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось, несмотря на усилия пожарных и служб экстренной помощи на месте происшествия.
Мейлсон, профессиональный спортсмен под ником Men's Physique, имеет тысячи подписчиков в Instagram. Всего за несколько часов до смерти он опубликовал в социальных сетях видео и фотографии своей тренировки в тренажерном зале, а также сеанса физиотерапии.
Напомним, что молодая женщина и известная инфлюенсерша в сфере красоты из Баварии скончалась от тяжелых травм через 19 дней после трагической аварии в Доломитовых Альпах, произошедшей 23 июня. 30-летняя Лаура Виктория Гертиг спускалась на велосипеде по горной дороге на перевале Селла в приграничном регионе между Трентино и Южным Тиролем. Но на повороте она лоб в лоб столкнулась с мотоциклом.
Кроме того, известная фитнес-инфлюенсерша Эдда Пиц оказалась в центре скандала. Сотрудник Lufthansa не разрешил ей пройти на борт из-за якобы слишком откровенного образа.