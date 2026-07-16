Інфлюенсер-бодібілдер раптово помер після тренування у залі: готувався до серйозних змагань

35-річний інфлюенсер у сфері бодібілдингу Майлсон Араужо готувався до змагань і щойно закінчив тренування, раптово помер у своєму будинку в місті Алагойньясі, що в Бразилії.

Професійний спортсмен знепритомнів і раптово помер після повернення додому з тренування, пише видання The Mirror.

Відомо, що Майлсон Араужо активно готувався до великих професійних змагань.

35-річний чоловік одразу відчув себе погано та після повернення з тренування викликав на допомогу батьків. Його мати, яка є професійною медсестрою, спробувала провести серцево-легеневу реанімацію, але його не вдалося врятувати, незважаючи на зусилля пожежників та служб екстреної допомоги на місці події.

Майлсон Араужо раптово помер Фото: Фото з відкритих джерел

Мейлсон, професійний спортсмен під ніком Men's Physique має тисячі шанувальників в Instagram. Всього за кілька годин до смерті він опублікував у соціальних мережах відео та фотографії свого тренування в тренажерному залі, а також заняття з фізіотерапії.

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Нагадаємо, що молода жінка та відома інфлюенсерка в галузі зовнішнього вигляду з Баварії померла від важких травм через 19 днів після трагічної аварії в Доломітових Альпах, яка сталася 23 червня. 30-річна Лаура Вікторія Гертіг спускалася на своєму велосипеді гірською дорогою на перевалі Селла в прикордонному регіоні між Трентіно та південним Тіролем. Але на повороті вона лоб у лоб зіткнулася з мотоциклом.

Також відома фітнес-інфлюенсерка Едда Піц опинилась у центрі скандалу. Співробітник Lufthansa не дозволив їй пройти на борт через начебто надто відвертий образ.